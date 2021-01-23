Uzmanlar Oruç Reis dolandırıcılarına karşı uyardı: Devletin böyle bir uygulaması yok

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor. Vurgun için her yolu mübah gören dolandırıcılar şimdi de gözünü ülkenin yerli ve milli değerlerine dikti. Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en büyük gaz keşfi olan Karadeniz Gazı'nı yeni vurgun kapısı olarak gören dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden yatırımcı avına çıktı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i sanki bir yatırım aracıymış gibi gösteren dolandırıcılar, çıkacak gaza da ortak olma vaadinde bulunuyor.

Sosyal medya platformlarından "Oruç Reisle Milli Gaza Ortak Olun" şeklinde paylaşım yapan dolandırıcılar, bu yalanlarla vatandaşların birikimlerine göz dikiyor.

FinansCTO isimli bir site üzerinden açılan sözde yatırım platformunda ne bir telefon numarası bulunuyor ne de bir şirket temsilcisine ulaşılabiliyor. Gizlilik politikası metninde ise [email protected]ım.com e-mail adresi veriliyor. Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarına reklam vererek yatırımcı çekmeye çalışan dolandırıcıların şimdiye kadar ne kadarlık bir vurguna imza attığı ise bilinmiyor. Yasal olmayan foreks şirketlerinin bu yolla yatırımcıları kandırdığını belirten uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarıyor.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, sermaye piyasalarına son 1 yılda 800 bine yakın yeni yatırımcı gelince, dolandırma teşebbüslerinde artış yaşanmaya başladığını söyledi. Kaya, "Bu bir yandan yetkisiz kişilerce Telegram gruplarında fiyatı aşırı yükselmiş hisseleri küçük yatırımcılara alım yönünde tavsiye vermek bir yandan da yatırım enstrümanlarını tanımayan insanlara sanki öyle bir varlık varmış gibi pazarlamak şeklinde ilerliyor" dedi.

Dolandırıcıların sosyal medya programları üzerinden reklam ücretini ödeyerek sahte yatırım görüntüleriyle insan avına çıktığına dikkat çeken Kaya, şunları anlattı:

"Buna örnek olarak sosyal medya uygulaması Instagram'da reklam ücreti ödenerek insanlara ulaşan bu görüntüler verilebilir. Burada Oruç Reis ile milli gaza ortak olun ifadesi ile milliyetçiliğin arkasına saklanarak dolandırma teşebbüsü yapılıyor. Üstelik Oruç Reis gemisi gaz sondaj gemisi değil. Sismik araştırma gemisi ve yüzde 90'dan fazla yerliliği ile Türkiye'nin medarı iftiharı olan bir gemi. Ancak kullanılan fotoğrafta sondaj gemisi platformu kullanışmış. Böylece Karadeniz'den çıkacak gaza ortak olun diyorlar. Ama devletin böyle bir çalışması yok."

Gizlilik politikası metninde Finanscto. com isimli site ve [email protected]ım.com mail adresi ismi verildiğine dikkat çeken Kaya, "Yasal olmayan foreks şirketlerinin yatırımcıyı kandırarak kendilerine müşteri çekme hamlesi olarak gözüküyor. Yatırımcıların bu tür resmi olmayan kişilere, şirketlere karşı dikkatli olması gerekiyor. Yoksa ciddi zararlarla karşı karşıya kalabilirler" ifadelerini kullandı.

RV Oruç Reis, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu Türk araştırma gemisi. Yapımına 2012'de İstanbul'da başlanan ve 2015'te tamamlanan gemiye Osmanlı denizcisi Oruç Reis'in adı verildi. Nisan 2017'de Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama görevine gönderildi. Devlet tarafından herhangi bir yatırım ortaklığına açılmayan gemi, hali hazırda sismik arama çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: Sabah