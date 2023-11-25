Uzmanından sürücülere 'antifriz' uyarısı! Büyük zarar verebilir!

Havaların soğumasıyla birlikte araçların kışlık bakımını yaptırmanın şart olduğunu belirten uzmanlar, araç sahiplerine önemli uyarılarda bulunuyor.

Batman'da sanayi sitesinde faaliyet gösteren oto bakım ustası Cihat Oğur, kış mevsiminde sürücüleri araçlarında antifriz kullanmaları konusunda uyardı.

Özellikle kış aylarında antifriz olmadan kullanılan araçların, sürücülere ciddi masraf çıkarabileceğine dikkat çeken Oğur, kış aylarında araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilinen antifrizin önemini anlattı.

"Antifriz araç için çok önemli bir sıvı maddesidir"

Antifrizin araç için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğur, "Antifriz sadece kış ayı için önemli değil yaz için de çok önemli bir sıvı maddesidir. Antifriz dört mevsim olduğu için yazın aracı serin, kışın ise sıcak tutuyor. Kışın aracınızın içinde antifriz olmadığı zaman araç donma yapar. 300-400 TL masraf bize bu sefer donmayla birlikte maliyeti kat be kat yükseliyor." dedi.

"Organik antifriz kullanmaya özen gösterelim"

Sürücüleri merdiven altı, markasız antifriz kullanmamaları konusunda uyaran Oğur, şöyle devam etti:

"Kışın ilk olarak yapmamız gereken şey aracımızı güvenli bir yere götürüp ölçmek; ölçtükten sonra eğer sıvı eksikliği düşükse onu tamamlamak veya değiştirmek gerekiyor. Antifriz değiştirirken özellikle şuna dikkat etmek lazım; Organik antifriz kullanmaya özen gösterelim. Ayrıca markalı antifriz kullanmaya özen göstermek lazım. Yan sanayi, merdiven altı antifrizler araca çok kötü zarar verebiliyor. O yüzden antifriz aldığımız zaman dikkat etmemiz lazım."

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"Antifrizin motora çok etkisi var"

Aracının antifrizini değiştirmeye gelen sürücü Hüseyin Alkan, "Aracımı bakımını yapmaya getirdim. Kış sezonu olduğu için antifriz değiştirmeye geldim. Antifrizin motora çok etkisinin olduğunu biliyoruz. Antifriz araç için olmasa olmazlardan biridir. Antifriz motorun donmasını, çürümesini, paslanmasını önlediği için antifriz değişimini herkese öneririm." ifadelerini kullandı. (İLKHA)