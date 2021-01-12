Uzmanından flaş uyarılar: Whatsapp ve diğer dijital platformlarda sakın bunu yapmayın!
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında konuya ilişkin flaş uyarılarda bulundu.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol, tartışmalara ilişkin “Ülke Gündemi” programında soruları yanıtladı.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=19N6glp1fQQ&feature=youtu.be