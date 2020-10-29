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Aktüel Uzmanından "aspirin her hasta için uygun değil" uyarısı
Aktüel

Uzmanından "aspirin her hasta için uygun değil" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun: - "ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı asetil salisilik asit (Aspirin, Ecopirin, Coraspirin vs.) umudunu dünya manşetlerine taşıdı. Ancak aspirin her hasta için uygun değil"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:29:22 -
Uzmanından "aspirin her hasta için uygun değil" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı asetil salisilik asit (Aspirin, Ecopirin, Coraspirin vs.) umudunu dünya manşetlerine taşıdı. Ancak aspirin her hasta için uygun değil." ifadelerini kullandı

Boztosun, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan açıklamasında, Kovid-19 enfeksiyonu ve aspirin ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin aspirin kullanımının kanda pıhtı oluşumunu engelleyerek Kovid-19 kaynaklı ölüm riskini düşürdüğünü duyurduğunu aktaran Boztosun, şunları kaydetti:

"ABD, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı Asetil salisilik asit (Aspirin, Ecopirin, Coraspirin vs.) umudunu dünya manşetlerine taşıdı. Ancak aspirin her hasta için uygun değil. Özellikle mide bağırsak ve beyin kanaması geçirmiş hastalarımız doktorlarına danışmadan aspirin, dahi almasın. Gerçekten de Kovid-19 enfeksiyonu sırasında en önemli korkulan komplikasyonlardan biri damarlarda oluşacak pıhtıdır. Pıhtı, damarlarda oluşup damar içini tıkayarak kalp, göz, bacak, böbrek, beyin organları besleyen damarlarda emboli dediğimiz olayın meydana gelmesine neden olur. Emboli ise hayati bir risk unsurudur. Eğer hastalarımızda mide ve gastrit problemleri yoksa doktorlarına danışarak aspirin kullanmalarının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Özellikle mide, bağırsak ve beyin kanaması geçirmiş hastalarımızın doktorlarına danışmadan aspirin kullanmamasını istiyoruz."

Başka hastalıkları nedeniyle çeşitli ilaç kullanan hastaların ilave olarak aspirin kullandıkları zaman diğer ilaçların aspirinle etkileşimi ile kanama risklerinin artabileceğini dile getiren Boztosun, çok ilaç kullanan hastaların aspirin kullanmadan önce doktorlarına mutlaka danışması gerektiğini bildirdi.


- "Aspirin kullanamayanlar için alternatifler de mevcut"


Boztosun, şunları kaydetti:

"ABD’de yapılan çalışmada Kovid-19 enfeksiyonu sırasında pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla düşük doz aspirin kullanımının pıhtı oluşumunu azalttığı açıklandı. Ülkemizde de ağır hastalara pıhtıyı önlemek için kan sulandırıcı iğne yapılıyor. Enfeksiyonu hafif geçiren hastalara verilmiyor. Son çalışmada virüse yakalanan ve yatırılan hastaların hepsine aspirin verildiği anlaşıldı. Aspirin verilmeyen grupla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 50 oranda pıhtı oluşumunda azalma gözlendiği bildirildi."

Aspirini özellikle kalp-damar problemi olan hastaya uygunsa verdiklerini belirten Boztosun, "Aspirin kullanamayanların başka alternatifleri olduğunun bilinmesinde de fayda var. Sonuç olarak hekime danışmadan aspirin kullanılmanın sakıncalı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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