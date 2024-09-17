Uzmanı uyarıyor! Kalp hastalıkları gençlerde sıklaştı

Ülkemizde kalp hastalıkları, giderek daha genç yaş gruplarında görülmeye başlıyor ve bu durum uzmanlar arasında endişe yaratıyor. Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Dr. Utku Alemdaroğlu, kalp hastalıklarının sadece yaşlı nüfusla sınırlı olmadığını ve gençlerde de ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti.

Dr. Alemdaroğlu, hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezitenin, kalp hastalıklarının sıklığını genç yaşlarda artırdığını ifade etti. Geçmişte kalp hastalıkları genellikle 50'li ve 60'lı yaşlardaki bireylerde görülürken, şimdi 40'lı yaşlardaki hastaların sayısında belirgin bir artış yaşanıyor. Bu değişimin temel nedenleri arasında artan hareketsizlik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları yer alıyor.

Dr. Alemdaroğlu, hareketsiz yaşam tarzının kalp hastalıklarını artırdığını belirterek, egzersizin önemine vurgu yaptı. Günlük hareket miktarının azalması, toplu taşıma kullanımı ve asansör gibi pratiklerin hareketsizlik yaratabileceğini, bu nedenle basit egzersiz alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle hava sıcaklıklarının düştüğü dönemlerde dışarıda daha fazla zaman geçirmenin ve hareket etmenin faydalı olacağını söyledi.

Dr. Alemdaroğlu, egzersizin yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Daha fazla su tüketiminin kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Dr. Alemdaroğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Artık 45 yaşında bypass olmak için bize başvuruyor hastalar. Tabi bunu da yediklerimiz ve hareketsizlik değiştirdi. Artık arabalar, toplu taşıma var ve daha az hareket ediyoruz. Daha kötü besleniyoruz, zor şartlarda çalışıyoruz dolayısıyla bu da kalp damar sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Adana özelinde baktığınızda hava sıcaklığı yeni yeni düştü ve dışarıya çıkabilecek duruma gelmeye başladı. Bu bizim dışarıda daha hareketli olabileceğimiz anlamına geliyor. Artık hareket edelim, egzersizi her zaman yapalım. Asansör beklemek yerine 2-3 katı merdiven ile çıkmayı alışkanlık haline getirelim."