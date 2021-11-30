Uzmanı uyardı: Kanserin yaş ortalaması düştü

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen “Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi”nin 14'üncüsü, Antalya Belek Titanic Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Kongre programında 49 oturumda yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli 154 uzman bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Dünyada kanser oranlarının son 30 yılda yüzde 30’un üzerinde düşüş gösterdiğini belirten TROD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu Atalar, “En önemli faktör bilinçlenmemiz oldu. Sigara içmeyi bıraktık. Çok daha az sigara içiyoruz. Pek çok kanser türünde sebep olarak sigara gösteriliyor. İkincisi beslenmemize dikkat ediyoruz. Obezite o kadar yaygın değil. Sağlıklı gıdalar ile beslenme başladı. Üçüncüsü ise alkol kullanımı da azaldı. Ve artık hareket ediyoruz. Aktif yaşam kanseri önleyici ve kanser olan hastalara önerdiğimiz bir şey. Dünya hareket etmeyi de öğreniyor. Bunun dışında daha ölümcül olduğunu bildiğimiz akciğer kanseri gibi kanserlerde sistemik tedaviler de çok gelişme kat etti” sözlerine yer verdi.