  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Uzmanı uyardı: Kanserin yaş ortalaması düştü
Kadın - Aile

Uzmanı uyardı: Kanserin yaş ortalaması düştü

Prof. Dr. Banu Atalar, “Meme kanserinde yaş ortalaması oldukça düştü. Eskiden daha ileri yaşlarda karşılaşıyorduk. Ülkemizde de genç meme kanserleri sayısı gittikçe artıyor. Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor” sözlerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:42:00 -
Uzmanı uyardı: Kanserin yaş ortalaması düştü

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen “Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi”nin 14'üncüsü, Antalya Belek Titanic Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Kongre programında 49 oturumda yurtiçi ve yurtdışından alanında deneyimli 154 uzman bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Dünyada kanser oranlarının son 30 yılda yüzde 30’un üzerinde düşüş gösterdiğini belirten TROD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Banu Atalar, “En önemli faktör bilinçlenmemiz oldu. Sigara içmeyi bıraktık. Çok daha az sigara içiyoruz. Pek çok kanser türünde sebep olarak sigara gösteriliyor. İkincisi beslenmemize dikkat ediyoruz. Obezite o kadar yaygın değil. Sağlıklı gıdalar ile beslenme başladı. Üçüncüsü ise alkol kullanımı da azaldı. Ve artık hareket ediyoruz. Aktif yaşam kanseri önleyici ve kanser olan hastalara önerdiğimiz bir şey. Dünya hareket etmeyi de öğreniyor. Bunun dışında daha ölümcül olduğunu bildiğimiz akciğer kanseri gibi kanserlerde sistemik tedaviler de çok gelişme kat etti” sözlerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?
Eğitim

Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Antalya okullar tatil olacak mı?

Antalya okullar tatil olacak mı? Pek çok ilde lodos sebebiyle okullar tatil edildi. Antalya’da yaşayanlar ise şehirde okulların tatil edilip..
Coşkun Başbuğ açıkladı... ABD'nin asıl hedefi Türkiye mi?
Gündem

Coşkun Başbuğ açıkladı... ABD'nin asıl hedefi Türkiye mi?

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, bölgede y..
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Siyaset

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay