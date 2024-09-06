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Sağlık Uzmanı uyardı! İşte elektronik sigaranın zararlı yan etkileri
Sağlık

Uzmanı uyardı! İşte elektronik sigaranın zararlı yan etkileri

Yeniakit Publisher
2024-09-06 17:00:00 -
Uzmanı uyardı! İşte elektronik sigaranın zararlı yan etkileri

Edirne'de Prof. Dr. İrfan Coşkun, “Elektronik sigara ilk çıktığı zaman gerçek sigaradan daha zararlı olduğu bilimsel olarak ispatlandı” dedi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Prof. Dr. İrfan Coşkun, elektronik sigara ve tütün zararlarıyla ilgili açılamalarda bulundu.
Prof. Dr. İrfan Coşkun, sigara firmalarının para kazanmak için devamlı Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü ve bu tür araştırmalar için harcanan paranın insan sağlığı için sağlanması daha faydalı olabileceğini ifade etti.

“Keşke bu çalışma için harcanan parayı insan sağlığı için harcasalardı”

“Göğüs Cerrahisi Hocalarımızın bize bildirdiği, onlardan aldıklarımızı size anlatayım, Gerçekten ilk çıktığı zaman gerçek sigaradan daha zararlı olduğu bilimsel olarak ispatlandı. Bunun üzerine sigara firmaları, bu yan etkileri azaltıcı tekniksel laboratuvar araştırmaları geliştiriyorlar ve bu bir kazanç. İnsanlar para kazanmak için nasıl yapabiliriz diye bununla ilgili devamlı Ar-Ge çalışmaları yapıyorlar. Keşke bu çalışma için harcanan parayı insan sağlığı için harcasalardı. Dolayısıyla yan etkileri gittikçe azaltılmış elektronik sigaralar şeklinde piyasaya çıkıyor ama onlar için de bilimsel araştırmalar önümüzdeki yıllarda ortaya çıkar. Biz bilimsel çalışmalara bakarak oradan size bunları aktarmaya çalışıyoruz“ dedi.

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