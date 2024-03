Uzmanı dikkat çekti! Down sendromuna erken müdahale ve multidisipliner yaklaşım şart!

Down sendromlu çocuklara 1 yaşından önce müdahalenin yapılması gerektiğini ve doğum itibari ile eğitime başlamanın çok önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, Down sendromunun, fiziksel büyüme geriliği, karakteristik yüz görünümü ve orta derecede zihinsel gerilik gibi belirgin özelliklere neden olabileceğini söylüyor. Down sendromu için kesin bir tedavi olmadığını ancak erken müdahale ve özel eğitim programlarının bireylerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu anlatan Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, “Down sendromu olan her bireyde zeka geriliği yoktur. Ülkemizde ve dünyada iyi bir eğitim sürecinden geçen birçok Down sendromlu birey çalışma hayatında, yetenekli olduğu işlerde görev alabiliyor.” dedi.