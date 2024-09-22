Uzmandan uyarı! O şehrin 4 aylık suyu kaldı
En önemli yaşama kaynakların su, büyük tehdit altında... Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesinin yüzde 30'un altına düştü.
Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı gölünde su seviyesinin yüzde 30'un altına düştü. Doç. Dr. İlhan Sağsen, "yağışlar az olursa, ortalama sıcaklıklar da artarak giderse Bolu'yu önemli bir su kıtlığı bekleyebilir" diyerek uyardı.
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İHA