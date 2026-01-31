Uzmandan uyarı: Kış hastalıklarına karşı bağışıklık bağırsaklarda

Kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarına karşı güçlü bir bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığının kritik rol oynadığı belirtildi. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70’inin bağırsaklarda bulunduğuna dikkat çekti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Batuhan Kenger, soğuk algınlığı, grip ve benzeri enfeksiyonlardan korunmada dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kenger, pahalı takviyeler yerine sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bağışıklığı desteklediğini ifade etti.

'BAĞIŞIKLIĞIN MERKEZİ BAĞIRSAKLAR'

Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, güneş ışığından yeterince faydalanılamaması ve soğuk hava koşullarının bağışıklık sistemini zorladığını belirten Kenger, şu ifadeleri kullandı: Araştırmalar, bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70’inin bağırsaklarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Sağlıklı bir bağırsak florası, enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor.

Uzman, yoğurt, kefir ve ev yapımı turşu gibi fermente gıdaların yanı sıra tam tahıllar, sebzeler ve baklagillerden zengin bir beslenme düzeninin bağışıklığın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Sebze ve meyve tüketiminde çeşitliliğin önemine değinen Kenger, günde en az beş porsiyon farklı renkte sebze ve meyve tüketmenin vücudun savunma kapasitesini artırdığını söyledi. Narenciye, yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı ve turuncu sebzeler ile sarımsak ve soğanın kış aylarında sofralarda mutlaka yer alması gereken besinler arasında olduğunu belirtti.

Çorbaların da bağışıklık dostu olduğunu vurgulayan Kenger, mercimek, tarhana ve sebze çorbalarının sıvı ve besin alımını desteklediğini, zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi baharatların ise anti-inflamatuar özellikleriyle bağışıklığa katkı sağladığını ifade etti.

Su tüketiminin kış aylarında ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kenger, günde en az 6-8 bardak su içilmesinin sindirim ve metabolizma sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR

Ayrıca D vitamini eksikliğinin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Kenger, gerekli durumlarda hekim önerisiyle takviye alınması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, bağışıklığı güçlendirmenin tek bir besinle mümkün olmadığını; dengeli beslenme, sağlıklı bağırsak florası, yeterli uyku, stres yönetimi ve düzenli hareketin birlikte ele alınması gerektiğini ifade ediyor.