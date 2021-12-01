Uzman ve pratisyen hekim maçları ne kadar? Uzman ve pratisyen hekim zammı son dakika!

Son dakika haberine göre Uzman ve pratisyen hekim maaşlarına yönelik müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Peki uzman ve pratisyen hekim maçları ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzman ve pratisyen hekim maaşlarına ilişkin olarak "5, bin, 2 bin 500 lira bu tür zamlar geliyor.’ dedi.

Doktor maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Gelen son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.