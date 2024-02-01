Uzman uyarısı! Diş yüzeylerinin tamamen temizlenmemesi diş taşına neden oluyor!

Ağız bakımına dikkat etmediği için diş taşı oluşmuş ve diş taşı temizliği yaptırmış olan kişilerde temizlik sırasında diş yüzeyleri biraz çizilebileceğinden yeniden diş taşı oluşması ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Temizlenme yapılmaması durumunda ise diş taşları daha da birikerek diş eti çekilmesine ve kemik kaybına, ardından da dişlerin sallanarak çekilmesine neden olur.” dedi.

Neden diş taşı üretiriz?

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, diş taşı oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, tükürükte çeşitli mineraller bulunduğunu ve bu minerallerim önemli olduğunu dile getirerek, “Diş yüzeylerinin temiz olmaması durumunda bu mineraller bu birikintilere yapışır ve zamanla üst üste birikimle birlikte sertleşerek gerçek manada taş gibi bir yapı kazanır” uyarısında bulundu.

Diş eti çekilmesine ve kemik kaybına neden oluyor

Diş yüzeyleri tamamen temizlendiğinde diş taşı oluşumunun çok aza indiğini ya da hiç olmadığını da kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Ancak ağız bakımına dikkat etmediği için diş taşı oluşmuş ve diş taşı temizliği yaptırmış olan bireylerde, diş taşı temizliği sırasında diş yüzeyleri biraz çizilebileceğinden yeniden diş taşı oluşması ihtimali daha yüksektir. Temizlenme yapılmaması durumunda ise diş taşları daha da birikerek diş eti çekilmesine ve kemik kaybına, ardından da dişin desteğinin kalmaması sebebiyle sallanarak çekilmesine neden olur.” diye konuştu.

Diş taşı temizliği nasıl yapılır?

Diş taşı temizliğinin kavitron denilen elektronik bir aletle ya da kretuar denilen metal el aletleri ile yapılabildiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Titreşim vererek diş taşlarını diş yüzeyinden kaldıran kavitron, hızlı temizlik sağlar, fakat hassas dişlere sahip bireylerde hassasiyet yapabilir. Bunun yanı sıra el aleti ile yapılan temizliğe kıyasla diş yüzeyine daha çok çizer. Kretuar ile yapılan temizlik daha uzun sürmekle birlikte hassasiyet yapmaz, diş yüzeylerini de daha az çizer. Diş yüzeylerindeki diş taşı birikimine göre hekim hangi yöntemle diş taşı temizliği yapacağına karar verir.” dedi.

Diş taşı temizliğinin zararı var mı?

Diş taşı temizliğinin diş yüzeylerinde çiziklere ve renklenmeye neden olduğunu, ağız bakımı etkili yapılmadığı takdirde diş taşı birikimini artırdığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Diş etlerine bir zararı yoktur. Temizlik yapılmaması daha çok zararlı olduğu için diş yüzeyine çizik yapması durumu önemsenmez ve parlatma yapılarak bu çizikler en aza indirilmeye çalışılır.” dedi.

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Diş taşı temizliği hangi aralıklarla yaptırılabilir?

6 ayda bir diş eti hastalıkları uzmanına kontrole gitmek gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Hekim gerekli gördüğü takdirde diş taşı temizliği yapabilir ya da 6 ay daha beklemeyi uygun görebilir.” dedi.

Diş taşı temizliğinden sonra nelere dikkat edilmeli?

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, ağız bakımını çok etkili yapmaya ve hekim reçete ettiyse arayüz fırçası denilen küçük fırçaları ya da ağız duşunu etkili kullanmaya dikkat etmenin önemine işaret ederek, “İlk birkaç gün diş eti kanaması normaldir, bundan sonra azalarak bitecektir. Diş taşlarının çıktığı yerlerde boşluk oluşması normaldir, çünkü giden diş eti eski yerine gelmez. Önemli olan bunun ilerlemesini önlemektir.” şeklinde konuştu.

Kürdanla taşları çıkarmak zararlı mı?

Kürdan kullanımının diş etine çok zarar verdiğini ve kullanılmaması gerektiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kübra Güler, “Diş taşlarını tamamen temizleyip diş yüzeylerini pürüzsüzlendirmedikçe diş taşı birikimini çok daha artıracaktır.” şeklinde sözlerini tamamladı.