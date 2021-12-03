Uzman uyardı: Çocuklarda el, ayak, ağız hastalığına dikkat

El ayak ağız hastalığının, ateşle beraber; el ve ayak içlerinde, ayak tabanında, gövdede ayrıca ağız içinde ortaya çıkan ağrılı ve kaşıntılı olabilen içi sıvı dolu kırmızı döküntülerle görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Gözde Kır, “El ayak ağız hastalığı; enterovirüs denilen bir grup virüsün yaptığı, 1 ile 10 yaş arasında çocuklarda görülen, özellikle; yoğun olarak ellerde ayak tabanlarında, kalçada, ağız çevresi ve içinde sulu döküntüler çıkması ile seyreden bir hastalıktır. El ayak ağız hastalığı, ortalama bir hafta ateş ve nezle sonrasında ortalama bir hafta süren döküntüler görülür ve daha sonra kendiliğinden iyileşir. Yaz mevsiminde aralıklı salgınlar görülebilmekle beraber, sonbahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. Bu hastalık, oldukça bulaşıcıdır ve aynı hastalığı taşıyan çocuklara temasla bulaşır ve yine havuz sularının yutulması ile de bulaşma çok sık görülmektedir. Özel bir tedavisi olmayan el ayak ağız hastalığı için kaşıntı giderici ilaçlar verilebilir. Hastalığı geçiren ve önleyen bir aşı yoktur. Hastalığın bulaşmaması için; hijyen kurallarına uyulması ve düzenli el yıkamak çok önemlidir” dedi.

El -Ayak -Ağız hastalığı nedir?

El, ayak, ağız hastalığı 10 yaş altı çocuklarda sık görülen bulaşıcı bir hastalıktır ve yüksek ateş, bademcikte kızarıklık, ağız içinde aft ve ciltte döküntü şeklinde kendini belli eder.

El, ayak, ağız hastalığı ülkemizde yaz aylarında ve sonbahar başında sık görülüyor. Hasta kişinin hapşırması ve öksürmesiyle, tükürükle, lezyonların olduğu deriye yakın temasla ve idrar-dışkı yoluyla bulaşabiliyor.