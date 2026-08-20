Uzman mı? O da kim?

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Uzman rehberdir. Müşavirdir. Yol gösterir. İşveren vekili değildir. Yaptırım gücü yoktur.

Hizmet kusurundan dolayı işverene karşı sorumludur. Bakanlık nezdinde kusuru varsa puan veya uzmanlık belgesinin askıya alınması cezası vardır.

İş güvenliği uzmanları teftiş değil, tespit yapar. Denetim yetkisi yoktur.

Ölümlü iş kazalarında ‘’nasıl olsa suçludur” mantığıyla ilk önce uzman tutuklanmaktadır.

Uzmanlar günah keçisi, şamar oğlanı durumundadır.

Her şeyin sorumlusu uzman gösterilmektedir.

İşyerlerinde risk analiz ve değerlendirmesini uzman yapacak diye bir kural yoktur. İşveren risk değerlendirme komisyonu kurar. Uzman bunun bir üyesidir. Uzman tek başına risk analiz ve değerlendirmesi yapmaz.

İş güvenliği uzmanı yangın uzmanı değildir. Yangınla ilgili ne yapılacağını uzman belirlememelidir.

Yeni hazırlanan mevzuatta yangın yönetim danışmanlığı diye bir meslek icat edildi.

Uzman sadece isg yönünden belirli eksikliklerin tespitinde yardımcı olur.

Uzman patlamadan korunma dokümanı hazırlamaz. Görevi değildir. Bunun için ayrı bir bilgi birikimi ve çalışma gerekir.

Uzman tehlikeli maddeler ve farklı kimyasallarla ilgili riskleri, eğitim ve bilgilendirmeleri yapmaz.

Bununla ilgili tehlikeli madde güvenlik danışmanı vardır. Uzman tehlikeli madde güvenlik danışmanı değildir.

Eğer uzman tam süreli ise, isg kurulunun sekreteridir. Uzman part time çalışıyorsa kurul sekreteri personel ve insan kaynakları sorumlusudur.

Kurulun işleyişini kurul sekreteri yapar.

Acil durum ekiplerinin eğitimini mahalli itfaiye teşkilatı veya sivil savunma teşkilatı verebilir. Bu uzmanın görevi değildir. Uzman burada gözlemcidir.

Yanlış algılardan bir tanesi “uzman ekiplerin eğitimlerini verir, senaryoyu hazırlar, tatbikatı yapar.”

Bazı uzman arkadaşlarımız da bunların kendi görevi olduğunu düşünüp her türlü sorumluluğu üstleniyor.

Başka kişi ve kurumların görevlerini kendi görevleri olarak kabul ediyorlar. Sorumluluğu üstlerine alıyorlar. Bu yanlıştır.

Uzmanlar başka uzmanlık alanlarının işlerini yapmamalılar.

Her şeye karışmamalıdır. Kendisini riske atmamalıdır.

Kalın sağlıcakla