  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’yi destekleyene çıt yok! Müjdat Gezen bile imam hatip savunucusu oldu

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor
Sağlık Uzman isimden sarımsak-saçkıran açıklaması | Oysa hepimiz yanlış yapıyormuşuz!
Sağlık

Uzman isimden sarımsak-saçkıran açıklaması | Oysa hepimiz yanlış yapıyormuşuz!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:52:00 -
Uzman isimden sarımsak-saçkıran açıklaması | Oysa hepimiz yanlış yapıyormuşuz!

Saçkıran sorunu yaşayan kişilerin aklına gelen ilk çözüm, bölgeye sarımsak sürmektir. Uzman isim ise yaygın olan bu davranışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dermatoloji(Cildiye) Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Saçkıran sıklıkla kendi kendine düzelir ama uzayan, çocuğu endişeye sevk eden tablolar olabilir. Bu durumda 'sarımsak' ve 'jilet' gibi yöntemlere başvurulmamalı. O bölgenin kendi kendine veya hekimin uygun göreceği tedavilerle iyileşmesi sağlanmalı” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden, kellikle mücadele ve saçkıran hastalığında kullanılan tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

“Kök hücre teknolojileri son yıllarda çok gelişti”

Kellik sıkıntısı yaşayan hastalara 'mezoterapi' uygulaması yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Müge Güler Özden, "Mezo derinin orta kısmı anlamında kullanılan Latince bir kelimedir. Mezoterapi ise derinin orta tabakasına tedavi uygulamanın geleneksek adıdır. Mezoterapi uygularken içine koyulan ürünler çok çeşitli olabilir. Saç dökülmesi mezoterapisinde birçok vitamin, mineral bazı elementler olduğu gibi saç dökülmesinde özellikle erkek tipi kellikte kullandığımız kök hücre teknolojileri de son yıllarda çok gelişti. Laboratuvar ortamında üretilen kök hücreler, ya da göbek yağı, bel bölgesindeki yağlar, kulak arkasından ya da yeni doğan bebeklerden elde edilen kök hücreler hastalara saç dökülmesini önlemek amacıyla uygulanan mezoterapi yöntemlerinin en gelişmişleridir. Bizler de bu yöntemlerin hepsini uygun hastalarda kullanmaktayız” diye konuştu.

“Saçkıran hastalığı yaşayan hastalara öneriler”

Saç dökülmesi ile bazen saçkıran şeklinde de karşılaştıklarını söyleyen Dr. Özden, “Saçkıran bazen aniden saçın tamamen sağlıklı olduğu anda saçlı deride bir kayıp olarak karşımıza çıkar. Saçkıran çocuklardan bir strese bağlı olabileceği gibi alta yatan bir tiroit hastalığı bazen demir eksikliği anemisi gibi bir hastalığın bulgusu da olabilir. Bu nedenle bir dermatoloji uzmanı tarafından görülmesi çok önemlidir. Saçkıran çok iyi huylu bir hastalıktır. Sıklıkla kendi kendine düzelir ama uzayan, çocuğu endişeye sevk eden tablolar olabilir. Bu durumda uygun yaklaşımlarla tedavi yapılabilir. Bu noktada bilmemiz gereken şey, saçkıranın iyi huylu ve tedaviye iyi yanıt veren bir hastalık olduğunu anlamaktır. O bölgeye sarımsak, jilet gibi yöntemlere başvurmadan, kendi kendine veya hekimin uygun göreceği tedavilerle iyileşmesini temin etmek gerekir. Eğer altta yatan bir stresi varsa çocuğun bu açıdan çocuğu ruh sağlığı uzmanına yönlendirmek önemlidir” şeklinde konuştu.

Aman dikkat aklınızda bulunsun! Bu vitaminler bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Aman dikkat aklınızda bulunsun! Bu vitaminler bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aman dikkat aklınızda bulunsun! Bu vitaminler bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Anne ve babalar son derece önemli! Bu sorun en çok ergenlikte görülüyor
Anne ve babalar son derece önemli! Bu sorun en çok ergenlikte görülüyor

Sağlık

Anne ve babalar son derece önemli! Bu sorun en çok ergenlikte görülüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sakın!

Binlerce yıllık denemesi olan Doğal Yöntemlere baş vurmayın!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23