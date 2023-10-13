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Sağlık Uzman isimden kritik uyarı: 'Çocukların açık havada en az 1 saat durmaları miyop gelişimini azaltıyor'! Göz hastalığı...
Sağlık

Uzman isimden kritik uyarı: 'Çocukların açık havada en az 1 saat durmaları miyop gelişimini azaltıyor'! Göz hastalığı...

Yeniakit Publisher
2023-10-13 18:08:00 - 2023-10-13 18:10:24
Uzman isimden kritik uyarı: 'Çocukların açık havada en az 1 saat durmaları miyop gelişimini azaltıyor'! Göz hastalığı...

Prof. Dr. Ayşe Burcu, dijitalleşmenin getirdiği göz problemlerine ait yeni bir gelişmeyi duyurdu. Özellikle çocuklarda miyop hastalığının arttığını söyledi. Prof. Dr. Burcu, "Yapılan çalışmalar göstermiş ki, açık havada uzun süre zaman geçiren çocuklar ve sporla ilgilenen çocuklarda miyop gelişimi durmakta, miyop daha az oranlarda görülmektedir. En azından günün 1 saatini dışarıda geçiren çocuklarda miyop gelişme oranı azalmaktadır" diyerek şu bilgileri Türkiye ile paylaştı!

Prof. Dr. Ayşe Burcu, 12 Ekim Dünya Görme Günü'nde, dijitalleşmenin getirdiği göz problemlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Burcu, özellikle dijital platformdaki gelişmelerin hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra göz sağlığında da önemli problemlere neden olduğunu belirterek, "Bizim için en önemlisi, çocuklarda miyop artışı. Geçmiş yıllarda miyop sadece anne babada varsa, özellikleri ve çevresel faktörler nedeniyle artan bir hastalık olarak düşünmekteydik. Çocukların annesi, babası miyop değilse genel olarak miyop olma olasılığı daha düşük olarak düşünmekteydik. Fakat çevresel faktörler de önemli. Bunlar içerisinde en önemlisi, uzun süreli loş ışıkta yakın çalışma yapmak. Dijital ekranlarda uzun süre çalışma yapmak, beslenme bozukluğu önemli çevresel faktörler. Bunlar hem miyop başlamasına hem de hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmakta" dedi.

'GELİŞMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Miyop rahatsızlığının uzak görme bozukluğu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Burcu, "Eğer fark edilmezse çocuklarda tahtayı görmekte zorlanacakları için eğitimlerinde aksamaya, okul başarısında azalmaya neden olmakta, başarısızlığa neden olmakta. Bir de erken başladığı zaman miyobun, yapılan çalışmalarda daha hızlı ilerlediği görülmüş. Yüksek diyoptrilere ulaştığı zaman, özellikle 6 diyoptri üzerinde orta veya yüksek miyop olarak değerlendiriyoruz. Bunlar istemediğimiz birtakım yan etkiler oluşturmakta. Örneğin glokom gelişmesi erken yaşlarda katarakt gelişmesi, retina yırtılması, makula hastalıkları gibi istemediğimiz birtakım belirtilere neden olmakta. Bu nedenle gelişmesini engellemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'EN AZ 1 SAAT GÜNEŞ IŞIĞINDA VAKİT GEÇİRSİNLER'

Prof. Dr. Burcu, özellikle 2000'li yıllardan sonra dijital platformdaki gelişmeler, sosyal medya ortamlarının daha sık kullanılması, cep telefonları, tabletler, bilgisayarların daha çok kullanımı ile miyop gelişiminin hızlı bir şekilde artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Yapılan çalışmalar göstermiş ki açık havada uzun süre zaman geçiren çocuklar, sporla ilgilenen çocuklarda miyop gelişimi durmakta, miyop daha az oranlarda görülmekte. Gerçekten de gün ışığının dopamin uyarısını artırmasıyla miyobun azaldığı görülmüş. Bu nedenle güneş ışığında uzun süre vakit geçiren çocuklar, en azından günün 1 saatini dışarıda geçiren çocuklarda miyop gelişme oranı azalmaktadır. Uzak doğu ülkelerinde eğitimde bilgisayarlara daha fazla yer verdikleri için miyop patlaması olmuştur. Bu ülkelerdeki miyop oranı yüzde 90'lara ulaşmıştır. Önlem alınmadığı sürece, dünyada da gerçekten artan oranlara ulaşmakta. Singapur'da, bunu önlemek için okullarda her gün zorunlu en az 1 saat dışarıda, açık havada çocuğun vakit geçirmesi sağlanmakta. Biz de ebeveynler olarak çocuğumuzun günlük hayatında mutlaka dışarıda, güneş ışığında en az 1 saat vakit geçirmesini sağlamamız gerekmektedir" dedi.

'3 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR DİJİTAL EKRANDAN UZAK DURMALI'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Prof. Dr. Burcu, yapılan en büyük hatalardan birisinin özellikle küçük çocukların eline tablet, cep telefonu verilmesi olduğunu söyleyerek, "Bunlar, çok doğru olmayan uygulamalar. 3 yaşın altındaki çocukların dijital ekranlardan uzak durmasını öneriyoruz. Yine 4 - 6 yaş grup en fazla 40, 45 dakika belirli molalarla bilgisayar ve tabletlerle oynayabilirler veya televizyon seyredebilirler. İlkokul çağında 1 saat ve ortaokul döneminde de en fazla 2 saat bilgisayar veya televizyondan yararlanması önerilmekte. Çocuklar zaten ödev yaparlarken uzun süreli bir yakın çalışma yapıyor. Yakın çalışmaları, miyobun artmasında önemli bir faktör. Mola verdiğimiz zaman veya çocuk ödevlerini bitirdiği zaman televizyon seyretmek isteyecek, bilgisayar da oynamak isteyecek, bunların arasında mutlaka dış ortamda vakit geçirme veya uzağa bakmak şeklinde bir mola olmasını sağlamamız gerekmekte. Bu süreleri mümkün olduğu kadar molalarla değerlendirmek gerekir. Özellikle de hava şartları uygunsa, açık alanda güneşten yararlanmasına dikkat etmemiz gerekmekte" diye konuştu.

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