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Sağlık Uzman isimden korkutan açıklama! O gıdaları bu yüzden yedikçe yiyesiniz geliyor
Sağlık

Uzman isimden korkutan açıklama! O gıdaları bu yüzden yedikçe yiyesiniz geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-26 08:25:00 -
Uzman isimden korkutan açıklama! O gıdaları bu yüzden yedikçe yiyesiniz geliyor

Prof. Dr. Arıca, hazır ve paket ürünlerde kullanılan Çin tuzunun sağlığa olan zararlarını tek tek açıkladı.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzu olarak bilinen, özellikle sosislerde bulunan monosodyum glutamatın sağlığa zararlı olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Çin tuzunun dünyada yaygın olarak kullanılan bir madde olduğunu ifade etti. Türkiye'de de Çin tuzunun yaygınlaştığını anlatan Prof. Dr. Arıca, "Çin tuzu, diğer adı monosodyum glutamat. Aslında bu herkesin bildiği ürünlerde yazan ürün. Bir şekilde özellikle hazır sosislerde, salamlarda, krakerlerde, hazır soslarda hazır çorbalarda, bulyonlarda, soslu kuruyemişlerde sıklıkla bulunmakta. Biz monosodyum glutamatı ürünün etiketinde bulamıyor isek E621 kodunu aramalıyız. Eğer o E621 kodu var ise o ürün etiketinde, bunda Çin tuzu vardır. Bunu dikkatle tüketmeliyiz, hatta hiç tüketmemeliyiz" dedi.

Çin tuzunun insan sağlığı açısında zararlarına da değinen Arıca, şöyle konuştu:

"Özellikle karaciğeri yorabilir, karaciğer yetmezliklerine, hatta ilerleten dönemlerde hafıza kayıplarına, özellikle hücresel yıkımlara, böbrek hasarlarına, organ yetmezliklerine yol açabilir. Poşetli ürünlerin, hazır gıdaların büyük bir kısmında var. Yedikçe yediren, bir yediğimizde ikinciyi yediren hazır gıdaların büyük bir kısmında bulunan E621 kodlu Çin tuzu ya da monosodyum glutamata dikkat etmeliyiz."

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