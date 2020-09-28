Uzman isimden dikkat çeken açıklama: İşin içinde Türk ordusu olsaydı 24 saat içinde bütün bölgeyi kontrol altına alırdı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sosyolog ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Behlül Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Temmuz ayında Tovuz bölgesinde ağır bir hezimet yaşadığını hatırlatan Aliyev, bu saldırının aslında beklenen bir şey olduğunu belirtti.

Aliyev, yaşanan hezimetin ardından iç siyasette çok fazla eleştiri alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendi prestijini korumak için büyük çaplı savaş hazırlığında olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık iki hafta kadar önce işgal altında bulunan Karabağ'da düzenlenen askeri eğitimlere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Akopyan’ın katılması, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyelerine destek için nota gönderilmesi, Sırbistan’dan bir milyon euro değerinde silah alınması ve Rusya'dan 40 ton silah sevkiyatı yapılması gibi hususların yakın zamanda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldıracağının habercisi olduğunu belirten Aliyev, "Ayrıca Dünya ülkelerinin Beyrut’ta yaşanan patlamanın sorunlarıyla uğraştığı zamanda Ermenistan Lübnan’dan ermeni asıllı soydaşlarını Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına yerleştirmesi ve bölgeye Irak’tan ve Suriye’den PKK teröristlerinin sevk edilmesi Ermenistan tarafının ciddi hazırlıklarından haber vermekteydi" diye konuştu.

Yaşadığı ağır yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'ın durumu kurtarmak adına dünya liderleriyle çok sayıda telefon trafiği gerçekleştirerek Azerbaycan'ın durdurulması için baskı yapmalarını istediğini aktaran Aliyev, Karabağ'ın Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu gerçeğin tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edildiğini söyledi.

Çatışmaların Ermenistan topraklarında değil, Azerbaycan topraklarında yaşandığına dikkat çeken Aliyev, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri korumakla görevli olduğu bölgenin güvenliği için gerekeni yapmaktadır" dedi.

Ermenistan barıştan yana defalarca olmadığını gösterdi

Ermenistan tarafının her defasında masadan kaçtığını hatırlatan Aliyev, Erivan yönetiminin bölgede statükonun korunmasından yana olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Ermenistan ordusunun kayıtsız şartsız Azerbaycan topraklarından çıkarılmasını talep eden kararlarının günümüze kadar çeşitli bahanelerle icraatsız kaldığını belirten Aliyev, "Dağlık Karabağ’da kurduğu kukla rejimle bölgeyi ileri karakol olarak kullanan Ermenistan bütün uluslararası çağrılara rağmen Dağlık Karabağ’a bağlı olmayan 7 rayonun (il) sözde cumhuriyetin yönetiminde kalmasına ısrar etmesi de olayın başka bir boyutuna işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

1992 yılından bu yana Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorununun çözümü için kurulan Minsk Grubu’nun bu zamana kadar hiçbir kayda değer ilerleme göstermediğine vurgu yapan Aliyev, "AGİT Minsk grubu bu zamana kadar çatışma bölgelerinde mütemadiyen yürütülen gözetim faaliyetleri dışında hiçbir ilerleme göstermemiştir. Çözüm için önerilen formatlara da Ermenistan tarafı yaklaşmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ordusu küçümsenemeyecek kadar güçlü"

Ermenistan yönetiminin dünya kamuoyuna yaşanan çatışmaların bizzat Azerbaycan tarafından Türkiye’nin aktif yardımıyla başladığı konusunda kasten yanlış bilgi vermesini değerlendiren Behlül Aliyev, Ermenistan'ın bu saldırıya aylardır hazırlandığını söyledi.

Siyasette sıkıntılı günler yaşayan Paşinyan hükümetinin bu ani saldırıyla prestijini yeniden kazanmayı amaçladığını vurgulayan Aliyev, Ermenistan'ın her sene yapılan Türkiye-Azerbaycan askeri eğitimlerini "koz" olarak kullandığını ifade etti.

Ermenistan'ın "mağdur" rolünü oynayarak uluslararası destek bulmaya çalıştığını kaydeden Aliyev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"İşin içinde Türk ordusu olsaydı onu durduracak hiçbir kuvvet olmazdı ve 24 saat içinde Türk ordusu bütün bölgeyi kontrol altına alabilirdi. Türk ordusunun küçümsenemeyecek kadar güçlü olduğunu Ermenistan tarafı da çok iyi bildiğinden böyle bir dezenformasyona başvurmaktadır"

"Azerbaycan toprak bütünlüğünü korumaya muktedirdir"

Aliyev, son zamanlarda modernizasyon ve eğitimlerle Azerbaycan ordusunun uluslararası düzeyde tecrübe kazandığını kaydetti.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin artık Sovyetler Birliği’nin dağıldığı dönemlerdeki gibi olmadığının altını çizen Aliyev, Azerbaycan ordusunun gelişmiş silahlara, donanımlı ve eğitimli askerlere sahip olduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan yönetiminin barıştan ve çözümden yana olduğunu ancak bu girişimlerin sonuç vermemesi halinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya muktedir olduğunu söyledi.