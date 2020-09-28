Uzman isimden çok kritik altın uyarısı! Tarih vererek 'Bu iki güne dikkat' dedi
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken ekonomist Enver Erkan'dan dikkat çeken uyarılar geldi.
Geçtiğimiz hafta büyük düşüşün yaşandığı altın fiyatları yeni haftada yeniden yükselişe geçti.
Şu sıralarda 465 seviyesini zorlayan altının ons fiyatı 1852 dolardan işlem görüyor.
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altın fiyatlarındaki geleceği Bigpara'ya yorumladı. Erkan, haftanın makroekonomik ve siyasi gündem açısında yoğun geçeceğini belirtti.
Erkan, ABD Başkanı Donald Trump ve seçimlerdeki rakibi Joe Biden arasındaki seçim tartışmalarının yaşanacağını söyleyerek, ‘Başkanlık seçimlerinden önce son istihdam verisi Salı günü yayınlanacak. Ayrıca Cuma günü ABD’de Demokratların hazırladığı mali teşvik paketi tartışılacak. Piyasalar bu anlamda canlı olacak. Altına daha farklı bakıyoruz’ dedi.