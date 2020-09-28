  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uzman isimden çok kritik altın uyarısı! Tarih vererek 'Bu iki güne dikkat' dedi
Ekonomi

Uzman isimden çok kritik altın uyarısı! Tarih vererek 'Bu iki güne dikkat' dedi

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar sürerken ekonomist Enver Erkan'dan dikkat çeken uyarılar geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:13:00 -
Uzman isimden çok kritik altın uyarısı! Tarih vererek 'Bu iki güne dikkat' dedi

Geçtiğimiz hafta büyük düşüşün yaşandığı altın fiyatları yeni haftada yeniden yükselişe geçti.

Şu sıralarda 465 seviyesini zorlayan altının ons fiyatı 1852 dolardan işlem görüyor.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altın fiyatlarındaki geleceği Bigpara'ya yorumladı. Erkan, haftanın makroekonomik ve siyasi gündem açısında yoğun geçeceğini belirtti.

Erkan, ABD Başkanı Donald Trump ve seçimlerdeki rakibi Joe Biden arasındaki seçim tartışmalarının yaşanacağını söyleyerek, ‘Başkanlık seçimlerinden önce son istihdam verisi Salı günü yayınlanacak. Ayrıca Cuma günü ABD’de Demokratların hazırladığı mali teşvik paketi tartışılacak. Piyasalar bu anlamda canlı olacak. Altına daha farklı bakıyoruz’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!
Gündem

HDP'den Azerbaycan hazımsızlığı!

Ermenistan'ın hain saldırısının ardından karşı saldırı başlatan kardeş Azerbaycan'a Türkiye'den destek mesajları yağdı. Türkiye'nin Azerbayc..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var
Dünya

Orta Doğu ülkesinde ordu güçlerine saldırı! Ölü askerler var

Orta Doğu ülkelerinden Lübnan'da ordu güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı