Uzman isimden çarpıcı açıklama: Türkiye olayı bir üst perdeye taşıdı

Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine ilişkin olarak Doğu Akdeniz’de yeni NAVTEX ilan etti. NAVTEX kapsamında 10-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek faaliyetler için yapılan ilan, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Yunanistan iyi niyetli yaklaşımınıza, akılla çelişen bir tepki verdi. Türkiye yakın zamana kadar tepki veren bir ülkeydi, etki üretemiyordu hain yapılanma nedeniyle. En önemli konsept değişikliği de dışişlerinde, Milli Savunma Bakanlığımızda. Biz artık etki ve tepki denklemini kurmuş bir ülkeyiz." dedi.

Yunanistan'ın yapmış olduğu hareketin kabul edilemez olduğunu dile getiren Başbuğ, "Buna şüphesiz verilecek bir cevap var devletimiz tarafından. Bana göre en doğru cevap verildi" diye konuştu.

Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan'ın çıkış yolu aramak amacıyla Batılı ülkelere başvurduğunu belirten Başbuğ şunları söyledi:

"Merkel, en son Cumhurbaşkanımızla görüştü. Cumhurbaşkanımız da şeffaf bir şekilde bilgileri dünya kamuoyuyla paylaştığı anda şu cümleleri kurdu: "Merkel'in ricasıyla masa başında sorunların çözülmesi için geri çekilelim. Şimdi sizden bir atak bekleyelim" diye iyi niyetli yaklaşım bekledik.

Fakat Yunanistan ne böyle bir samimiyet gösterdi ne de gayret gösterdi. Tam tersi, sizin atmış olduğunuz köprüyü eliyle iterek Mısır ile asla karşılığı olmayan hukuken de yetkisi olmayan iki devlet olarak karşınıza böyle bir atakla çıktı. Devletimiz çok haklı olarak 3-4 hafta bekleriz dediği faaliyeti öne çekerek yeniden NAVTEX ilanıyla sahaya varlık göstermek üzere çıkmış oldu."

Türkiye'nin sahadaki araştırmalarına devam edeceğininin altını çizen Başbuğ, bundan sonra yaşanılabilecek sürecin detaylarını paylaştı.

Başbuğ, "Ancak burada yine bir kritik konu: atışlı tatbikatın başlıyor olması. Türkiye yerinde bir hareketle atışlı tatbikatla ilgili NAVTEX ilanı vardı. Biz bu gelişmeler üzerine bir üst perdeye olayı taşıdık. Burada aslında o ilgili devletlere ve onu destekleyenlere verdiğimiz mesaj şu. Bu uğurda sizin ürettiğiniz her tepkiye kararlılık gösteriyoruz. Gerekirse hodri meydan diyerek, savaş çığırtkanlığı yapan ülkeler var, biz buna da hazırız diyerek başlattığımız bir tatbikat." diye konuştu.

NAVTEX nedir?

İngilizce "Navigational text messages" ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.