Uzman isim yatırımcılar için tarih verdi: Biri çakılacak biri rekor kıracak!

Son günlerde Ortadoğu'daki gerginlik piayasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Atilla Yeşilada, hisse senetlerinden çıkış olacağının altını çizdi. Yeşilada, hangi yatırım aracının kazandıracağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, küresel piyasalarda ve yurt içinde altın, petrol gibi değerli emtialarda ve BIST 100 endeksinde dalgalanmalar meydana geldi. Cuma günü, borsa 9 bin 907 puana gerilerken, gram altın fiyatı hızla yükselişe geçti. Bu gelişmelerin ardından, ünlü ekonomist Atilla Yeşilada hisse senetlerinden çıkış olacağını belirterek yatırımcıların o yatırım aracına yönelmesi gerektiğini belirtti.

HİSSE SENETLERİNDE ANİ DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz hafta piyasalarda "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan bir gün yaşandı. Yatırımcıların Japon yeni üzerinden yaptıkları "carry trade" işlemlerini aniden sonlandırmasıyla, küresel hisse senedi piyasalarında ani bir düşüş meydana geldi. Ayrıca, Temmuz ayına ait zayıf istihdam raporu da ABD ekonomisine dair resesyon endişelerininde artmasına neden oldu.

TAHVİLLER, HİSSE SENETLERİNDEN DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR

Ekonomist Cicione’ye göre, resesyon dönemleri hisse senetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilirken, tahviller bu tür dönemlerde genellikle hisse senetlerinden daha iyi performans sergiliyor. Hafta içinde, 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 3,78 ile yılın en düşük seviyesine indikten sonra yeniden yüzde 3,94 seviyesine yükseldi ve bu da yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünü gösterdi.

YATIRIMCILAR MEVDUATA YÖNELECEK

Borsa cephesinde yaşanan bu türbülansın ardından, yüzde 50'lere varan mevduat faiz oranları yatırımcıların dikkatini çekmeye başlarken ekonomist Atilla Yeşilada, mevduat faizlerine vurgu yaparak önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Yeşilada, enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde, reel olarak mevduat faizlerinin daha cazip hale geleceğini ifade etti. Yeşilada, “Bu durumda, birçok yatırımcının hisse senetlerinden çıkıp yeniden banka mevduatlarına yöneleceğini düşünüyorum” dedi.