Uzman isim tek tek sıraladı! İşte sivilcelerden kurtulmanın formülü

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Bereket, sivilceye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sivilcenin kıl köklerinin ve yağ bezlerinin tıkanması ile oluşan bir durum olduğunu söyleyen Dr. Turgay Bereket, "Eğer bünye çok miktarda sebum (cildimizi nemli tutan yağ) üretiyorsa ölü deri hücreleri gözeneklerin içerisinde sıkışır, beyaz veya siyah noktalar oluşur. Gözenekler içerisindeki bakteriler ise iltihaplı sivilcelerin oluşmasına neden olur. Bazı ilaçlar, kortizon, hormonlar, bazı psikiyatrik ilaçlar, tüberküloz, epilepsi ve vitamin ilaçları bunun dışında, kapatıcı fondöten ve bunun gibi makyaj ürünleri, insulin direnci, kilo artışı, sigara kullanmak, stres, uykusuzluk, süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanılması da sivilcelere neden olabilmektedir" dedi.

"Tedavi süresi 2, 3 ay veya 1 yıl uzayabilmektedir"

Bereket, sivilce tedavisindeki amaçlara değinerek, "Mevcut sivilcelerin tedavisi, yeni sivilce çıkmasının önlenmesi, leke ve iz kalma riskinin azaltılması ve oluşan izlerin tedavisi kişiye ve hastalığın şiddetine göre planlanmalı, tedavi için sabırlı olunmalı. Tedavi süresi 2, 3 ay veya 1 yıl uzayabilmektedir. Lezyonlar tekrarlayabilir. Bazen tek bir tedavi yerine birkaç tedavi birlikte uygulanabilmektedir. Tedavi esnasında ve sonrasında uygun bakım ürünleri ve temizleyiciler doktor kontrolünde olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Yüzün nemlendirilmesi için yağsız kremler kullanılmalı"

Sivilceli cildin temizliği için sivilcelerin sıkılmasının ve fırçalanmasının önerilmediğini ifade eden Bereket, şunları söyledi:

"Bu gibi durumlarda ciltte kalıcı hasar ve iz kalmasına neden olabilir. Yüz temizliği 'PH'sı 5.5 olan sabun' ile ya da deri PH’ına uygun deride tahriş ve kuruluk yapmayan özel sabun ve tercihen alfa hidroksi asit (AHA) içeren temizleyici solüsyonlar ile sabah ve akşam yıkanarak yapılabilir. Yıkama işlemi sırasında dairesel hareketler ile ovulmalı ancak sivilceler patlatılmamalıdır. Yüzün nemlendirilmesi için yağsız kremler kullanılmalı ve uzun süre yüzde bırakılmamalıdır."

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"Dıştan kullanılan ilaçlar sadece aknelere değil, tüm yüze uygulanmalı"

Topikal (dıştan kullanılan) ilaçların hafif sivilcesi olanlarda düzenli kullanılması gerektiğini aktaran Bereket, "Bu sadece aknelere değil, tüm yüze uygulanmalı. Kızarıklık, pullanma ve kaşıntı gibi yan etkilerden kaçınmak için başlangıçta 2-3 gecede bir sürülüp, 1-2 saat sonra yıkanıp giderek süre arttırılmalı. Gerektiğinde bir süre ara verilip tedavi tekrarlanmalıdır. Bu tür ilaçlar arasında retinoidler, benzoil peroksit, azeleik asit ve antibiyotikli kremler bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Tedavi süresi 3-4 ayı geçmemeli"

Sivilcede sistemik antibiyotik tedavisi orta şiddetli sivilce vakalarında, topikal tedaviye dirençli sivilcede ve sivilcenin vücut yüzeyinin büyük bir kısmını kapsadığında kullanıldığını belirten Dr. Turgay Bereket, "Tedavi süresi 3-4 ayı geçmemeli, antibiyotik direncini önlemek için kremler ile birlikte kullanılmalıdır. Bu antibiyotikler; tetrasiklin, doksisilin, eritromisin, azitromisin, klindamisin ve trimetoprim-sülfametaksazol olup, hepsi de sivilcedeki bakterilere karşı etkilidir. Tetrasiklin ve eritromisin’in antimikrobiyal etkisi yanında anti-enflamatuar etkileri de vardır. Gastrointestinal iritasyon, vulvovaginal candidiasis ve fotosensivite gibi bazı yan etkileri vardır. Buna karşın genelde güvenilir ilaçlardır. Sistemik antibiyotikleri topikal ilaçlar ile kombine etmek, sivilce kontrol altına alınırsa oral antibiyotik tedavisine son vermek yeniden tedavi gerekirse aynı oral antibiyotiği kullanmak ve idame tedaviyi topikal ilaçlarla yapmak uygun bir yaklaşım olabilir" sözlerini kaydetti.

"Tedaviden sonra kalan kırmızımsı lekeler 6-8 hafta içerisinde kaybolur"

Bereket, İsotretionin ağır kistik sivilce veya diğer ilaçlara karşı dirençli sivilceyi tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyleyerek, şu bilgileri aktardı:

"Sivilceyi oluşturan fazla yağ üretimine, tıkanmış gözeneklere, bakterilere ve iltihaplanmaya etki eden bir tedavidir. Bununla birlikte bazılarının ciddi bir takım yan etkileri vardır. Hamile, hamilelik riski olan ve emziren kişilere verilmez. Yan etkileri yönünden kan tetkikleri yapılması gerekir. Tedavi süresi birkaç aydan 1 yıla kadar uzayabilir. Çoğu zaman bir kür yeterli olmaktadır. Az sayıda ağır sivilce vakalarında birkaç kür gerekebilir. Tedaviden sonra kalan kırmızımsı lekeler 6-8 hafta içerisinde kaybolur."

"Lazer uygulamaları ise PRP kullanılan diğer yöntemler arasındadır"

Diğer tedavi yöntemleriyle ilgili detayları anlatan Bereket, "Hormonal tedavi, sadece kadınlarda orta şiddetli sivilcede uygulanır. Aknede ozon tedavisinde hastanın kendi kanından 3-5 ml alınır. Ozon ile karıştırıldıktan sonra kas içine enjekte edilir. Diğer tıbbi tedavi yöntemlerinde olduğu gibi yüzde 100 başarı garantisi verilemez. Başarı hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Fraksiyonel Radyofrekans tedavisi, ameliyata gerek duyulmadan cildin yenilenmesini sağlayan bir uygulama işlemidir. Cildin daha genç görünmesi için uygulanan uygulama, sivilce ve siyah nokta sorunları için tercih edilebiliyor. Lazer uygulamaları ise PRP kullanılan diğer yöntemler arasındadır" dedi.

"Oluşan izlerin tedavisi zordur, sabır gerektirir"

Erken dönemde tedavinin önemine dikkat çeken Dr Turgay Bereket, "Erken dönemde lekeler bazı leke kremleri ve güneşten korunma ile kısa sürede tamamen iyileşebilir. Oluşan izlerin tedavisi zordur, sabır gerektirir. Tam olarak kaybolmayabilir. Erken dönemde iz tedavisine başlanması, başarı şansını arttırır. Yüzeysel sivilce izlerinde soyucu kremler ve peeling daha derin izlerde derin peeling, dermabrazyon, PRP, dermaroller ve lazer uygulamaları yapılabilmektedir" şeklinde konuştu.