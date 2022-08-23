Uzman isim önerdi! Kalp krizi ve kanseri önlemek için bunları yapmanız lazım

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hayata geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin eğitim, söyleşi ve atölye çalışmaları devam ediyor. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin ağustos ayı atölye programı çerçevesinde Kalp Hastalıkları Uzmanı Mustafa Hakan Şahin tarafından ‘Toprak ve Kalp Sağlığı’ söyleşisi düzenlendi. Dr. Şahin toprak sağlığı, kalp sağlığı ve iklim krizinin birbiriyle olan bağlantıları hakkında bilgiler verdi.

Çevre sağlığının insan sağlığıyla güçlü bağlantısı olduğunu söyleyen Hakan Şahin, “İklim değişikliği şu an dünyanın en büyük sorunudur. Bireysel, toplumsal ve ülkeler olarak herkes elini taşın altına koymalıdır. Küresel ısınma yüzünden sel, heyelan, orman yangını gibi afetlerin sayısı artıyor. İklim değişikliği; tarım, orman ve bitki örtüsü, temiz su kaynakları, insan sağlığı ve biyolojik çeşitliliği doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli şekillerde etkileyebilmekte” diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği konusunda harekete geçen belediyelerden biri olduğuna dikkat çeken Hakan Şahin, “Antalya, turizmin başkenti olduğu gibi iklim krizinin çözümünde de başkent olmalıdır” dedi.

"Sağlıklı beslenmenin önemi"

Sağlıklı ve doğru beslenmenin kanser ve kalp hastalıklarına karşı ciddi bir önlem olduğunu ifade eden Uzman Dr. Mustafa Hakan Şahin, “Beslenme düzenimizi en baştan beri iyi kurgulayabilirsek kalp krizi, kanser ve beyin hastalıklarını çok az görülen hastalık türüne itebiliriz. Ne kadar mevsimsel beslenirsek bünyemize yararlı olacaktır. Tam tahıl, bakliyat gibi lifli gıda tüketimi de önemlidir. Ortalama olarak lifli gıda tüketimini kadınlarda 25 gr, erkeklerde 30 grama çıkartırsak obezite, kanser ve kalp hastalıklarını çok ciddi miktarda azaltabiliyoruz” diye konuştu.

"Türkiye'ye örnek olacak bir merkez"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy da, Uzman Dr. Mustafa Hakan Şahin tarafından çok yararlı bir söyleşi gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Küresel iklim değişikliğinin toprağa ve insan sağlığına olan bağlantılarını dinledik. Katılımcılar açısından çok faydalı bir söyleşi oldu. Burası Antalya’ya kazandırılmış Türkiye’ye örnek olabilecek bir merkez. Özellikle inovasyon kısmını da geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Burası sürekli yaşayan, sürekli eğitimlerin verildiği, çevre bilinci yüksek bir Antalya için oluşturuldu. Çok da yoğun ilgi var. Okular açıldıktan sonra öğrencilerin ilgisinin daha da artacağına inanıyoruz. Çevre atölyeleri, söyleşiler sergiler film gösterimleri gibi çok yönlü hedef gruplarına çevre eğitimi bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta” ifadelerini kullandı.