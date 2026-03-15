Uzman isim gizli tehlikeye karşı uyardı! Bir ay oruçtan sonra bu hataya düşmeyin
Uzman isim gizli tehlikeye karşı uyardı! Bir ay oruçtan sonra bu hataya düşmeyin

Uzman isim gizli tehlikeye karşı uyardı! Bir ay oruçtan sonra bu hataya düşmeyin

Ramazan Bayramı yaklaşırken uzmanlar, bir ay süren orucun ardından beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle bayram ziyaretlerinde artan tatlı ve çikolata tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı...

Ramazan ayının ardından bayram sofraları için hazırlıklar sürerken uzmanlardan beslenme konusunda önemli uyarılar geldi. En çok tatlı tüketilen zamanlardan biri olan bayramlarda tatlı tüketimi konusunda dikkat edilmesi gerekenleri ise Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Dyt. Veysel Ciğerli şöyle anlattı;

 

Aşırıya kaçılmamalı

Bayramda tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Bayramlarda beslenme düzeninde bazı değişiklikler yaşanabiliyor. Bu değişikliklerin sadece sindirim sistemi değil, vücudun tamamında telafisi güç sorunlara yol açabilir. Bayram ziyaretleri sebebiyle öğün saatlerimizde değişiklikler yaşanabilir. Şayet beslenme düzenimizdeki değişikliklere mukabil tedbir alınmazsa bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları ise sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır."

 

Tatlı tercihi önemli

Tatlı tüketiminin bayram süresi ve sonrasını sağlıklı geçirme açısından kritik önemde olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, şu tavsiyelerde bulundu;

 

"Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerleme ve tatlıların tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bayram boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artmaktadır. Bu besinlerin glisemik indeksleri ve kalorileri yüksek olduğundan kan şekerinin de hızla yükselmesine yol açarlar. Fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozukluklarına sebep olarak pek çok sağlık problemine yol açabilir. Tatlı tercihleri mümkün olduğunca sütlü tatlılardan yana kullanılabilir. Sütlü tatlı olarak dondurma, doğru ve serinletici bir tercih olacaktır."

