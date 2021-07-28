Uzman isim ‘durum karışık’ dedi ve kritik uyarıyı yaptı: Altın o kararı bekliyor! Gümüş ise...

Altın fiyatları son zamanlardaki yükselişini FED toplantısı öncesinde dalgalı bir seyire bırakmıştı. Yeni üne hareketli başlayan gram altın 497 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatlarındaki hareketlenmenin aksine gümüş fiyatları ise düşüşe geçti. Gram gümüş 6 lira 81 kuruş seviyesine geriledi. Altın ve gümüşteki inişli çıkışlı grafik devam ederken dolar kuru 8 lira 55 kuruşun üzerinde seyretti. Euro ise 10 lira 10 kuruş seviyesinde izledi. Altın ürünlerinin fiyatları ise şu şekilde oluştu: Altının ons fiyatı 1801 dolardan, Çeyrek altın 819 liradan satıldı. Altın ve piyasalardaki son durumu değerlendiren Tunç Şatıroğlu önemli analizlerde bulundu.

Altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları son zamanlardaki ivme kaybını artırdı. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve piyasalardaki son durumu sosyal medya hesabından değetlendirdi.

Tunç Şatıroğlu, "Fed öncesinde piyasalar karışık. Dün de ABD seansında özellikle gümüş ve platinde satışlar vardı. Fed açıklamalarının delta varyantı dalgası yükselişteyken güvercin olmasını beklerim.altın gümüş rasyosundaki yükseliş 250 günlük üstel hareketli ortalamaya kadar geldi. Buradan bir geri çekilme ve gümüşte güçlenme görebiliriz. Fed'in güvercin açıklamaları en çok gümüşe yarayacaktır, artık epey bir dipte. Rasyodaki beklentimle birlikte 24,50'nin dip olmasını yüksek ihtimal görüyorum. altın daha sağlam durdu ancak 1810 üzerinde bir kapanış olmadan net olarak AL sinyali oluşmuyor. Fed açıklamaları yönü belirleyecektir. Dediğim gibi açıklamaların güvercin olmasını bekliyorum. Cumhuriyet altını 3 bin 336 liradan, 14 ayar altının gram fiyatı 289 liradan işlem gördü." iddiasında bulundu.