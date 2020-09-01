Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Bölgede haklarının gap edilmesine izin vermeyen Türkiye ile Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de Navtex ilanı ile başlayan gerilim giderek tırmanıyor. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edildi.

Yunan basınının güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre Yunanistan Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almaya hazırlanıyor. Tarafların görüşmelerde bir hayli ilerleme kaydettiğini ileri süren Yunan basını 18 uçağın 8'inin Yunanistan'a hibe edileceğini belirtti.

Ancak taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uzman isim açıkladı

Havacılık, Uzay, Savunma Politikaları ve Teknolojileri Uzmanı Arda Mevlütoğlu merak edilen konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın "Rafale" tipi savaş uçakları almasının Türkiye için pek de iyi olmadığını belirten Mevlütoğlu, "Yunanistan'ı Rafale tipi savaş uçağı alımı haberler doğruysa ve 18 adet ile sınırlı kalırsa dengeleri değiştirecek kadar büyük etki yapmaz ancak yine de pek iyi bir haber değil. Öte yandan bu uçağın pilot ve personelinin eğitimi, altyapı vb belli bir zaman gerekir. Ancak Meteor'la donatılmış Rafale bizim için hiç iyi bir şey değil" dedi.

Yunanistan'ın bu alımı gerçekleştirmesi durumunda Türkiye'nin dengeleri eşitlemesi gerektiğini ifade eden Mevlütoğlu, "Bu ortamda F-16 Viper alımı veya eldeki F-16'ların tercihen AESA radarlı modernizasyonu tek yol gibi görünüyor. Ancak bundan da önemlisi ve aslında muhtemelen tek yol yol platform odaklı değil kabiliyet ve etki odaklı düşünmek. Havadan yere uzun menzilli hassas güdümlü taarruz, yakın hava desteği, elektronik harp, taktik keşif, hava üstünlüğü vb görevleri uçağa ait görevler olarak değil, silahlı kuvvetlerin tamamına ait görevler olarak ele alıp dağıtmak" yorumunda bulundu.