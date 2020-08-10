Uzman isim açıkladı! İşte yeni sosyal medya düzenlemesinin faydaları

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Milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılan sosyal medya terör destekçileri, provokatörler ve Türkiye düşmanlarının adeta yuvası haline geldi.

Hukukçu Mehmet Sarı sosyal medya düzenlemesine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu düzenlemeyi "gecikmiş" bir adım olarak nitelendiren Sarı, sosyal medyanın ilk çıktığı zamanlarda sonuçlarının devletler tarafından öngörülemediğinin altını çizdi.

AK Parti hükümetinin de bu konuyu çok geç anladığını ifade eden Sarı, "Son 15-20 yılda sosyal medyanın hangi süreçleri geçirdiğini nasıl bir dönüşüme uğradığını tecrübe edip gördük. Dolayısıyla bu oldukça gerekliydi ve geç kalındı." diye konuştu.

Sosyal medyada her gün binlerce suç işlendiğini belirten Sarı, bunun yadsınamaz bir gerçek olduğunu kaydederek, "Bunlarla mücadele zor. Uluslararası sosyal medya şirketleri diş geçiremedikleri ülkelerde ofis açarak muhataplık kuruyorlar ancak ciddiye almadıkları ülkelerde buna yanaşmıyorlar. Bunun vergi ödemekten kaçma gibi boyutları var. İşin bir boyutu vergiyle alakalı. Diğer taraftan sosyal medyada çok mağdur olan hakları ihlal edilen yüzbinlerce insan var. Bunlar hakarete uğrayıp tehdit edilen zarar gören insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya şirketlerinin Türk idari makamları ile bu gibi durumlarda işbirliği yapmadığını, bilgi vermediğini ve kullanıcıların bilgilerini paylaşmadığını sözlerine ekleyen Sarı, sosyal medya düzenlemesi ile birlikte söz konusu şirketlerin artık işbirliği yapmaya mecbur kalacağını sözlerine ekledi.

Sarı sosyal medya şirketlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ise ciddi yaptırımlara uğrayacağını dile getirdi.

Öte yandan kamuoyunda kasıtlı olarak sosyal medya mecralarının kapatılacağına veya yasaklanacağına yönelik bir algı oluşturulduğunu söyleyen Sarı böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

Sosyal medya uygulamalarının dünya genelinde artık bir yer edindiğini belirten Sarı, değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Dolayısıyla buna direnmek yerine sosyal medyanın olumsuz yönlerini nasıl minimalize edebiliriz bunlarla nasıl mücadele ederiz nasıl bunu müspet yönde kullanabiliriz bunun üzerine çalışılması gerekir.

Diğer yandan sosyal medya konusunda tekelleşmiş uluslararası sosyal medya şirketlerine mahkum olmamamız gerektiğinin bilinmesi gerekiyor. Yerli ve milli sosyal medya çalışmalarına hükümetimizin ve müteşebbislerin ağırlık vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bu asla gayrimilli unsurlara bırakılmayacak kadar önemli bir meseledir. Sonuç olarak sosyal medya düzenlemesi bu bağlamda olumlu ve önemli bir adımdır."