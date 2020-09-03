Uzman isim açıkladı: Fransa'nın Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesi bölgede dengeleri değiştirir mi?

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Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli 42.500 tonluk, 261 metre uzunluğa sahip nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisini bölgeye göndermeye karar verdi.

Bu gelişme sonrası "Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi bölgede dengeleri değiştirir mi?", "Türkiye bu uçak gemisine karşı neler yapabilir?" soruları akıllarda yer edindi. Havacılık alanında yayınlar yapan Tolga Özbek, Youtube kanalında yayımladığı videoda konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bölgede varlık gösterebilmek Almanya'dan 12 milyar euroluk bir kredi aldığını anımsatan Özbek, Yunanistan'ın bu kredinin 10 milyar euroluk kısmını silah alımı için kullanacağını aktardı.

Yunanistan'a verilen destek karşılıksız değil

Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek veren ülkeleri açıklayan Özbek, verilen bu desteğin ve satılan silahların karşılıksız olmadığını ve Yunanistan'a fatura edileceğini söyledi.

Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği "Charles De Gaulle" uçak gemisinin ve "Rafale" tipi savaş uçaklarının teknik özelliklerinden bahseden Özbek, Türk ordusunun kabiliyetlerine de değindi.

Uçak gemilerinin tek başına yanında koruma gemileri bulunmadan hareket etmediğini belirten Özbek Fransız uçak gemisinin de Doğu Akdeniz'e tek başına gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

Bölgede kolay kolay savaş çıkmayacağını ve atılan adımların "santranç" oyunu gibi stratejik hamlelere dayandığını dile getiren Özbek, Türkiye'nin deniz sınırlarını etkin ve caydırıcı bir şekilde koruduğunu belirterek "Türkiye Fransa'ya Doğu Akdeniz'de dişini gösterecektir ve Fransızları bölgeye sokmayacaktır" ifadesini kullandı.

Yunan ordusu Doğu Akdeniz'de sıkışacak

Ege denizinde yaşanan gerilimin Doğu Akdeniz'e kaymasıyla birlikte Yunan ordusunun sıkışacağını ve yetersiz kalacağını söyleyen Özbek, "Yunan ordusu savaş uçaklarını uzun süre havada tutamaz. Yunanistan'ın yakıt ikmal uçakları yok. Bunun yanında Yunan pilotlarının bölgede uzun süre havada kalış tecrübeleri yok. Türkiye ise bu konuda ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip." diye konuştu.

Türkiye'nin bu kabiliyetine Libya'ya savaş uçakları göndermesini örnek gösteren Özbek, "Bu açıdan Türk Hava Kuvvetleri'nin ciddi bir tecrübesi bulunmakta." dedi.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satışı yasağını kaldırmasına da değinen Özbek, ülkelerin silah satışını ciddi bir gelir kaynağı olarak gördüğünü ve yakaladıkları silah ihtiyacı olan ülkeleri iyice sağdığını sözlerine ekledi.

Özbek, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi buna en iyi örnek. Onlara çok güzel bir fatura çıkartacaklar." dedi.

Silah satışlarının ayrıca bir propaganda aracı olduğunu söyleyen Özbek, "Bir tarafın arkasında dururum dersiniz 10 milyar euroluk faturayı Yunanistan'ın eline verirsiniz. Yunanistan bunu nasıl ödeyecek? Üstlerine çok ağır bir yük binecek. Satacak neleri kaldı bende çok merak ediyorum. Bunun karşılığında bak Yunanistan bunları aldı Türkiye sen neleri alacaksın gibi sorular sorarlar." diye konuştu.

Türkiye'nin Yunanistan gibi gaza gelmek yerine planlı, düzgün ve akıllı hamleler yapması gerektiğini dile getiren Özbek "Yunanistan'a bu tarz faturaları çatır çatır ödetiyorlar. Türkiye bu hataya düşmemeli" dedi.

Koronavirüs vurmuştu

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Fransa'nın Charles de Gaulle adlı uçak gemisinde koronavirüs salgını patlak vermiş ve birçok mürettebat salgına yakalanmıştı.

Zorlu hava şartları ve sert rüzgar nedeniyle başta mürettebatın grip olduğu düşünülse de gemiye gelen sağlık ekipleri iki denizcide koronavirüsü tespit etmişti. Gemide bulunan diğer denizcilere de yapılan testler sonucunda gemideki 1760 insandan 1046’sında koronavirüsü tespit edilmişti.