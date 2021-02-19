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Aktüel Uzman erbaşları ilgilendiren hükümleri içeren Kanun Teklifi kabul edildi
Aktüel

Uzman erbaşları ilgilendiren hükümleri içeren Kanun Teklifi kabul edildi

Uzman erbaşları ilgilendiren hükümleri içeren Kanun Teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:05:00 -
Uzman erbaşları ilgilendiren hükümleri içeren Kanun Teklifi kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifle, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak. Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.

Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.
Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.
Sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor.

Seferberlik ve Savaş Hali gibi konularda Genelkurmay Başkanı'nın vereceği kararları Milli Savunma Bakanı karar verecek.

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