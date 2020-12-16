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Aktüel Uzman erbaş alımları ne zaman? Uzman erbaş alım şartları
Aktüel

Uzman erbaş alımları ne zaman? Uzman erbaş alım şartları

Uzman erbaş başvurusunda bulunmak isteyenler Jandarma uzman erbaş alım başvuru tarihlerini merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman erbaş alım yapıyor. Peki uzman erbaş başvuru tarihi ne zaman? Uzman erbaş alımı ne zaman? Uzman erbaş şartları neler? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş almı başvuru tarihi, başvuru şartları.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:05:00 -
Uzman erbaş alımları ne zaman? Uzman erbaş alım şartları

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları şartını taşıyan adaylar arasında 100 uzman erbaş alımına yapacak.

Uzman erbaş başvuru tarihi ne zaman?

Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, uzman erbaş başvuru tarihi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 17-24 Aralık tarihlerinde yapılacak.  Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı kapsamında 100 personel istihdam edilecek. Bu personellerin kadro dağılı ise 30 telsizci, 20 şoför, 40 topçu ve 10 kurbağa adam şeklinde olacak.

Uzman erbaş başvurusu nereden yapılacak?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımına ilişkin başvurular "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılabilecek. 

Uzman erbaş alım şartları

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmiş olmaları (1 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor. Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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