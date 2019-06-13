Uzman erbaş alımı TSK son dakika. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz 6 bin uzman erbaş alımının yapılacağını duyurdu ve yeni askerlik sistemine ilişkin önemli detayları açıkladı. İsmet Yılmaz uzman erbaş sayısının Ekim 2019'da 79 bine çıkarılacağını vurgulayarak uzman erbaş alımının olacağını ifade etti. Uzman erbaş başvurusunda yaş şartı nedir? 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş 28 yaşından gün almamış olmak. Peki uzman erbaş alımları ne zaman? TSK uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz açıklamasında mevcut durumda 73 bin uzman erbaş olduğunu ve 2019 yılı Ekim ayında bu sayının 79 bine çıkarılacağını ayrıca 18 bin 693 olan sözleşmeli er sayısının ise 2019 yılı Ekim ayında 19 bin 505'e çıkarılacağını ifade eden İsmet Yılmaz şunları söyledi: ”Halihazırda teminde eğitimi devam eden yaklaşık 20 bin uzman erbaşın kıta alarak kısa bir süre sonra katılacak olmasının da erbaş ve er ihtiyacına olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yeni askerlik sistemine geçiş aşamasında 6 aylık hizmet süresini dolduran yükümlülerin terhis olmasıyla erbaş, er mevcutlarında ilk etapta bir azalma meydana geleceği aşikardır ancak bu azalmayla halihazırda yüzde 60-70 olan yükümlü personel destekleme oranının ilk aşamada yüzde 35-40 olarak gerçekleşeceği, ağustos ayında yüzde 40-45'e yükseleceği, ekim ayında ise yüzde 45-50'ye yükseleceği değerlendirilmektedir."

Uzman erbaş alım başvuru şartları, kimler uzman erbaş olur?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

- Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

- Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

- Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

- Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),

- Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.