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Aktüel Üzerine taş yüklü kamyon devrildi! Hayatını kaybetti
Aktüel

Üzerine taş yüklü kamyon devrildi! Hayatını kaybetti

Amasya'da, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 19:02:00 -
Üzerine taş yüklü kamyon devrildi! Hayatını kaybetti

Amasya-Göynücek'te, taş yüklü kamyonun hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çulpara köyü mevkisinde, H.K. (59) yönetimindeki 05 RC 613 plakalı kamyon ile Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Taş yüklü kamyon, üzerine devrildiği araçla birlikte şarampole sürüklendi.

Kazada, kamyon kasasında bulunan taşlar da hafif ticari aracın içine doldu.

Hafit ticari aracın sürücüsü Dokuyan, olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Kibar Dokuyan ile kamyon şoförü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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