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Üzerinde anahtarını bulduğu resmi aracı çaldı

Nevşehir'de resmi hizmetler için kullanılan park halindeki aracın kontak anahtarının üzerinde bulunduğunu gören bir kişi aracı çaldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:33
Üzerinde anahtarını bulduğu resmi aracı çaldı

Nevşehir’de park halindeki resmi aracı kaçıran 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aracın teybini ve GPS kart okuyucusu çaldı

Edinilen bilgilere göre, Aksaray Caddesinde resmi hizmetler için kullanılan park halindeki aracın kontak anahtarı üzerinde bulunduğunu gören 1 kişi aracı çaldı. Bir süre sonra polis ekiplerince oto teybinin ve GPS kart okuyucusunun çalınarak terk edilmiş olarak buldu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında aracı çalan kişinin M.O. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.O.’nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:33
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