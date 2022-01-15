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Gündem Üzeri kirli olduğu için işçisini bagajda taşımıştı! O işverenin cezası kesildi
Gündem

Üzeri kirli olduğu için işçisini bagajda taşımıştı! O işverenin cezası kesildi

Antalya'da üzeri kirli olduğu için işçisini bagajında taşıyan işverene ceza verildi. İşçi, patronunun zorlama yapmadığını kendi rızasıyla bindiğini söylese de mahkeme inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza verdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 18:22:00 -
Üzeri kirli olduğu için işçisini bagajda taşımıştı! O işverenin cezası kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında işverenin, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Üzeri kirli diye bagajda yolculuk yaptı

Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

'Patronum zorlamadı' diyerek şikayetçi olmadı

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi. İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti.

1.665 TL para cezası

İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

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