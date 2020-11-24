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Teknoloji Uzayın derinliklerine GUHEM'le yolculuk
Teknoloji

Uzayın derinliklerine GUHEM'le yolculuk

Bursa’da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak için kurulan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), ziyaretçilerini adeta uzayın derinliklerine götürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:17:00 -
Uzayın derinliklerine GUHEM'le yolculuk

Osmangazi ilçesinde 13 bin 500 metrekare alanda kurulan, 154 interaktif düzenek ve çeşitli simülatörlerin bulunduğu merkezde ziyaretçilere “aya dokunma”, “ayda yürüme” ve “uzaya fırlatılma” hissi yaşatılmaya çalışılıyor. Zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılıkla ilgili düzenekler, uçak simülatörleri, gerçek boyutlu A-320 uçak modeli, uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle çıkılan ikinci katta ise gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayat olasılığı, uluslararası uzay istasyonunda yaşam ve uzaya ilişkin bilgiler sunuluyor. “Uçuş Rüyası ve Uzayın Keşfi”, “Model Uçak Uçurun”, “Pervaneler Nasıl Çalışır”, “Piston Motoru ve Jet Motoru”, “Bir Uzay Gezgini Programla”, “Mars’taki Robotlar”, “Roket Modelleri”, “Merkür Programı Fırlatma Deneyimi”, “Vostok1 Kumanda Modülü” gibi daha pek çok deney düzeneğinin yer aldığı merkez, ziyaretçilerine ilginç deneyimler yaşatacak.

GUHEM bir eğitim merkezi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan ve resmi açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla 30 Ekim’de gerçekleştirilen merkez, tanıtım amacıyla düzenlenen organizasyonda Kovid-19 tedbirleri eşliğinde az sayıda çocuğu konuk etti. Merkez, Kovid-19 tedbirleri altında yakın zamanda ziyaretçilerini küçük gruplar halinde düzenli olarak ağırlayacak.
Merkezin ilk katında havacılık, üst katında uzay temasının işlendiğini söyleyen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, “Bu şekliyle GUHEM, bir eğitim merkezi” dedi.

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