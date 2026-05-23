Uzayda yeni perde: Çin'in yeni taykonotları hazır

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) 6 ay aranın ardından uzaya gidecek Shenzhou 23 görevinin taykonotlarını tanıttı.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'na yapılacak 11. insanlı seferde, taykonotların Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying olacağı duyruldu.

Uzay istasyonunda görev yapacak taykonot ekibini taşıyacak Shenzhou 23 uzay aracı, 24 Mayıs'ta yerel saatle 23.08'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Seferin uçuş mühendisliğini üstlenecek 48 yaşındaki Zhu Yangzhu, Mayıs 2023'te uzaya gönderilen "Shenzhou 16" görevinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Diğer taykonotlar ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Mekiğin pilotluğunu yapacak Zhang Zhiyuan'nun daha önce Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nde savaş uçağı pilotu olduğu, Li Jiaying'nin ise Hong Kong'da polis başmüfettişi olarak görev yaptığı ifade edildi.

Uzay istasyonunda görev alacak 4. kadın taykonot olacak Li Jiaying'in, bilgisayar bilimleri dalında da doktora derecesinin olduğu belirtildi.

Yeni taykonot ekibi, önceki seferlerinden farklı olarak uzay istasyonunda 6 ay değil 1 yıl süreyle görev yapacak.

Görev boyunca taykonotların sağlık verileri takip edilerek uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerine ilişkin araştırma yürütülecek.

ÇİN'İN "GÖK SARAY'I" TİENGONG

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.