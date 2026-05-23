Canan Karatay yine ezber bozdu: 1 gramı bile altın değerinde! Karaciğer yağlanmasını bitiren formül!

Ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, karaciğer sağlığına dair tıbbi ezberleri altüst edecek açıklamalarda bulunarak yine önemli bilgilendirmeler yaptı...

Gündemdeki sağlık tartışmalarına sık sık yön veren Prof. Dr. Canan Karatay; karaciğer sağlığı, yağlanma nedenleri ve vücudun detoks mekanizması hakkında çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

olduğunu belirten Karatay, "Karaciğer vücudumuzun fabrikasıdır. En az 20 bin enzimi yönetir" uyarısında bulundu. Toplumda yaygın olarak bilinen "yağ yemek karaciğeri yağlandırır" algısının yüzyılın en büyük tıbbi yalanlarından biri olduğunu savunan Karatay, karaciğeri asıl bitiren unsurların endüstriyel şekerler ve paketli gıdalar olduğunu açıkladı. Bir kalp doktoru olarak ezber bozan bir kıyaslama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, karaciğerin hayati önemini şu sözlerle anlattı!

Karaciğerin kalpten çok daha önemli ve bakımı zor bir organ Karatay, geleneksel beslenmedeki doğal yağların (zeytinyağı, tereyağı, kuyruk yağı) ve yumurtanın karaciğere zarar vermediğini, aksine karaciğeri koruduğunu belirtti. Karaciğer yağlanmasının 12-13 yaşındaki çocuklara kadar düşmesinin nedenini modern tarım uygulamalarına ve nişasta bazlı şekerlere bağlayan ünlü profesör, tehlikenin boyutuna dikkat çekti: "Fruktoz (meyve şekeri), karaciğeri bildiğimiz beyaz şekerden bin kat daha fazla toksik yapar. Bugün dünyada ve ülkemizde yaygın olarak görülen alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, fruktozlu şurupların ve tarımda kullanılan pestisitlerin (tarım zehirleri) sonucudur. Çocukların karaciğerleri şekerli, gazlı ve asitli içecekler yüzünden yağlanıyor." Paketli gıdalardaki tehlikelere de değinen Karatay, monosodyum glutamat (MSG) ve aspartam gibi koruyucu ve tatlandırıcı maddelerin karaciğerin yapısını bozduğunu ifade etti. Kamu spotlarında yer alan "yağdan uzak durun" çağrılarını da eleştiren Karatay, "Hangi yağdan uzak duracağız? Sağlıklı yağ hayattır. Sağlıklı yağ yemezseniz karaciğerinizin yağı gitmez. Soğuk sıkım zeytinyağı içerseniz karaciğerin yağı temizlenir" dedi. Halk arasında popüler olan "karaciğer detoksu" gibi kısa süreli uygulamaların bir kandırmaca olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, karaciğeri korumanın ve temizlemenin temel şartının bağırsak sağlığını düzeltmek olduğunu vurguladı. Karaciğere giden her şeyin önce bağırsaklardan süzüldüğünü hatırlatan Karatay, şu tavsiyelerle sözlerini noktaladı: "Eğer bağırsaklarınız çalışmıyorsa, kabızlık veya ishal varsa hiçbir şey detoks olmaz. Bağırsaktaki dost bakterileri, yani probiyotikleri artırmamız lazım. Bunun için de ev yoğurdu, ev sirkesi ve doğal zeytinyağı tüketeceğiz. Vücudumuzu alkali kılacağız, zeytinyağından ve hakiki tereyağından korkmayacağız. Karaciğerimizi korumanın tek yolu budur."

PEKİ DİĞER UZMANLAR HANGİ BESİNLERİ ÖNERİYOR? İŞTE KARACİĞERDEKİ YAĞLANMAYI BİTİREN 5 SÜPER BESİN: ADETA YENİLENME GARANTİLİ... Hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme nedeniyle yorulan karaciğerinizi yeniden programlamaya hazır mısınız? NOT: Bu besinler karaciğer sağlığını desteklese de, ciddi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli ilaç kullanıyorsanız beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler için mutlaka doktorunuza danışınız.

1. ENGİNAR: KARACİĞERİN EN YAKIN DOSTU Enginar, içerdiği "sinarin" maddesi sayesinde safra salgısını artırarak sindirimi kolaylaştırır. Karaciğer hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olan bu mucizevi sebze, vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandırır. Haftada en az bir kez tüketilmesi, karaciğer enzimlerinin dengelenmesi için kritik rol oynar. 2. ZERDEÇAL: DOĞAL BİR İLTİHAP SÖNDÜRÜCÜ Altın baharat olarak bilinen zerdeçal, içindeki "kurkumin" bileşiği sayesinde karaciğerdeki yağ birikimini azaltmaya yardımcı olur. Antioksidan kapasitesiyle karaciğer hücrelerini hasara karşı korurken, mevcut yağlanmanın gerilemesine destek sağlar. Yoğurda veya yemeklere eklenerek tüketilebilir. 3. SARIMSAK: DETOKS ETKİSİNİ BAŞLATIR Küçük bir diş sarımsak bile karaciğer enzimlerini aktive ederek vücudun toksinlerden arınmasını sağlar. İçerdiği yüksek miktardaki alisin ve selenyum, karaciğeri temizleyen en güçlü doğal bileşenlerdendir. Çiğ olarak tüketilmesi etkisini artıracaktır. 4. PANCAR: KANI VE KARACİĞERİ TEMİZLER Pancar, karaciğerdeki oksidatif hasarı azaltan ve detoks süreçlerini destekleyen "betalain" maddesi açısından çok zengindir. Safra akışını iyileştirerek yağların sindirimine yardımcı olur. Salatalarda veya suyu sıkılarak tüketildiğinde karaciğerin yükünü hafifletir. 5. CEVİZ: OMEGA-3 DEPOSUYLA YAĞ YAKIMI Yüksek oranda omega-3 yağ asitleri ve glutatyon içeren ceviz, karaciğerin temizlenme sürecini destekleyen en önemli kuruyemişlerden biridir. Karaciğerde biriken yağların parçalanmasına yardımcı olurken, beynin de daha aktif çalışmasını sağlar. Günde 2-3 adet tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği. (t.y.). Karaciğer ve diyet: Ne yemeliyim? Luo, M. (2023, 10 Mayıs). Fatty liver: Prevention, diet, and more. Healthline. Guan, Y. S. ve He, Q. (2015). Plants consumption and liver health. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2015, Article 918016. "Ben kalp doktoru olarak konuşuyorum; karaciğer kalpten daha önemlidir. Kalp diye öne çıkılıyor, 'kalpten öldü, kalpten gitti' deniyor ama karaciğerin bakımı çok daha zordur. Karaciğer vücudumuzun fabrikasıdır. Vücudun ihtiyacı olan enzimler, yağlar, kolesterol, proteinler ve antikorlar burada üretilir. Karaciğeriniz bozuksa, vücuda dışarıdan ne verirseniz verin bir faydası olmaz."

