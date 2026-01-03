  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya Uzayda Çin yılı! 2025’te rekor üstüne rekor kırıldı
Dünya

Uzayda Çin yılı! 2025’te rekor üstüne rekor kırıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Uzayda Çin yılı! 2025’te rekor üstüne rekor kırıldı

Çin, 2025 yılında uzaya yaptığı fırlatış sayısıyla kendi rekorunu kırarak uzay yarışında dikkat çeken bir üstünlük sağladı.

Çin, 2025 yılında uzaya gerçekleştirdiği fırlatışlarla bugüne kadar bir yıl içinde ulaştığı en yüksek sayıya imza attı. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), ülkenin uzay programında 2025'te öne çıkan faaliyetler ve gelişmelere ilişkin bilgi paylaştı. Buna göre, ülkede yıl içinde 92 fırlatış yapılırken, 68 fırlatışın yapıldığı 2024 yılına ait rekor kırıldı.

 

73 fırlatış CASC tarafından yapıldı

Fırlatışların 73'ü ülkenin uzay programının ana yüklenicisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından, ana taşıyıcı Long March (uzun yürüyüş) ile ticari uydu taşıma hizmetleri için geliştirilen Cielong (akıllı ejderha) roketleriyle gerçekleştirildi.

 

Geriye kalan 19 fırlatış ise kamuya ait Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketine (CASIC) bağlı ExPace ile Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı CAS Space şirketlerinin yanı sıra özel şirketler Galactic Energy, Landspace, iSpace ve Orienspace'in geliştirdiği roketlerle yapıldı.

 

300'den fazla uydu ve uzay aracı

Fırlatışlarda 300'den fazla uydu ve uzay aracı yörüngeye taşındı. Çin'in Tiengong Uzay İstasyonuna Şıncou-20 ve Şıncou-21 mekikleriyle personel seferleri, Tiencou-9 mekiğiyle ikmal seferi yapıldı. Şıncou-20 mekiğinde uzay enkazının yol açtığı hasar nedeniyle uzay istasyonundaki taykonotları geri getirmek üzere Şıncou-22 mekiği insansız olarak istasyona yollandı.

 

Asteroid keşif aracı Tienvın-2 uzaya gönderildi. Dünya'ya yakın "2016 HO3" asteroidinden kaya ve toprak örnekleri toplayacak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında "311P" asteroidinin yakınından geçip inceleyecek keşif aracı 29 Mayıs 2025'te fırlatıldı.

 

Yıl içindeki fırlatış sayısında artışta, Çin'i ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağları oluşturmayı amaçladığı Guovang (ulusal ağ) ve Çienfan (uzay yelkeni) takım uydu ağı projeleri için yaptığı fırlatışların etkisi oldu. Yıl içinde Guovang ağı için 16, Çienfan ağı için de 3 fırlatış yapıldı.

 

2025'te yalnızca 2 fırlatış başarısız oldu. Özel şirketler Landspace'in Cuqüe-2E roketiyle 15 Ağustos 2025'te ve Galactic Energy'nin katı yakıtlı Ceres-1 ile 10 Kasım 2025'te yaptığı fırlatışlarda roketler yörüngeye ulaşamadı.

Öte yandan bu yıl yeniden kullanılabilir özellikte olması için tasarlanan iki yeni roket modelinin, Landspace'in Cuçüe-3 ve CASC'ın Long March 12A, test fırlatışlarında yükleri yörüngeye ulaşsa da ilk aşamaları yere geri indirilemedi.

Starlink uydusu uzayda patladı: Kontrolden çıktı, dünya’ya düşüyor
Starlink uydusu uzayda patladı: Kontrolden çıktı, dünya’ya düşüyor

Teknoloji

Starlink uydusu uzayda patladı: Kontrolden çıktı, dünya’ya düşüyor

Çin, alçak uydularını uzaya gönderdi!
Çin, alçak uydularını uzaya gönderdi!

Gündem

Çin, alçak uydularını uzaya gönderdi!

Çin’in uzay filosu büyüyor! Fengyun-4 03 göreve başladı
Çin’in uzay filosu büyüyor! Fengyun-4 03 göreve başladı

Dünya

Çin’in uzay filosu büyüyor! Fengyun-4 03 göreve başladı

Uzay vatanda stratejik deha! Neden Somali? İşte cevabı
Uzay vatanda stratejik deha! Neden Somali? İşte cevabı

Gündem

Uzay vatanda stratejik deha! Neden Somali? İşte cevabı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23