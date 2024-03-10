Uzay yarışında nükleer enerji aşaması

ABD, Moskova’nın uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığını iddia ederken, Rusya’nın uzay ajansı Roscosmos’un başkanı Yuri Borisov, 10 yıl içinde Ay’a nükleer enerji santrali kurmayı hedeflediklerini açıkladı. Rusya her ne kadar ABD’nin uzaya nükleer silah konuşlandırma iddiasını yalanlasa da Borisov, santral projesinin 2033 ile 2035 arasında tamamlanacağını söyledi. Projenin muhtemelen “insanların varlığı olmadan” yapılması gerekeceğini belirten Borisov, nükleer santralin inşasını gerçekleştirecek teknolojinin hazır olduğunu ifade etti.

YERLEŞME HEDEFİ

Borisov, modern güneş panelleri yeterli elektriği sağlayamayacağı için Ay’da nükleer enerjinin “gelecekteki Ay yerleşimlerine” güç sağlayabileceğini söyledi. Borisov, ayrıca Rusya’nın kargoyu bir yörüngeden diğerine taşıyabilecek, uzay enkazlarını toplayabilecek veya başka birçok uygulamada görev alabilecek nükleer enerjiyle çalışan bir uzay römorkörü geliştirmek için çalıştığını da açıkladı. Diğer yandan, Borisov, Rusya’nın uzayda nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olduğunu ve “uzayın nükleer silahlardan arınmış olması gerektiğine” inandığını da sözlerine ekledi.

GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİLER

Rusya’nın Roscosmos’u ve Çin Ulusal Uzay İdaresi, 2021’de imzalanan bir anlaşmadan bu yana 2035 yılı sonuna kadar Ay’da devasa bir kompleks olması planlanan Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu’nu inşa etmek için işbirliği yapıyor. Proje aynı zamanda Ay’da iletişim ve güç sistemlerini de kuracak.