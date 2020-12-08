‘Uzay vatana’ doğru vitesi yükselttik

Resul Ekrem Şahan Ankara

Önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan Milli Uzay Programı’nda Uzay insanı yetiştirmenin yanında uydulardan fırlatma sistemlerine, Uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı projeler yer alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’yi havacılık ve Uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getirmek amacıyla düğmeye basarak alanında uzman kadrolarla çalışmaya başladı.

16 ülkeyle işbirliği görüşmeleri

Türkiye’nin ‘Uzaya giden’ yol haritasını belirleyen Milli Uzay Programı ile Uzay konusundaki son dönem gelişmeler dikkate alındı. Türkiye’nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirlikleri tesis edildi. Bunun yanı sıra Uzay alanında ikili ve çok taraflı işbirlikleri de geliştiriliyor. Şimdiye kadar; Ukrayna, Kazakistan ve Macaristan ile Uzay alanında uluslararası işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye, bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu on altı ülkeyle görüşme trafiğini sürdürüyor. Son yıllarda parlayan yıldız haline gelen Türk savunma sanayi ekosisteminin bir benzeri de Uzay sanayinde de oluşturacak. Verilecek desteklerle yüzlerce firmanın Uzay alanında üretici haline gelmesi sağlanacak. Türkiye’nin Uzay vatandaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik Uzay hukuku ve mevzuat çalışmaları da sürüyor.

Bilime katkı sunacak yatırımlar

Son bir yılda Uzay alanında önemli yatırımlara imza atıldı. Türkiye’nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi açıldı. 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan merkeze 130 milyon liradan fazla yatırım yapıldı. Dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacak Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlemevi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak.