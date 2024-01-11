Uzaktan sözleşme imkanı da tanınıyor! Sözleşme sınırları yükseldi faizsiz konutun önü açıldı

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), tasarruf finansman sektörünün gelişimi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılaştığı sorunların çözülmesi için ilettiği görüşlerini değerlendiren BDDK, yayımladığı yönetmelik ile sektörün büyümesinin önünü açtı.

Hak sahiplerinin talebi

Tasarruf sahiplerine ek haklar tanınan yönetmelikle, konut ve araçtaki sözleşme sınırları farklılaştırılarak artırıldı. FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, tasarruf finansman sektörünün gelişimine yönelik uzun süredir üzerinde çalıştıkları görüşlerini gerekçeleri ile BDDK’ye sunduklarını belirterek, “ Yönetmelik’te müşteri haklarının korunması, konut ve araçtaki sözleşme sınırlarının farklılaştırılarak artırılması, risk grubu ve mensuplarına ilişkin sınırlamaların getirilmesi, tasarruf fon havuzlarının değerlendirilme ve dağıtım esasları ile mali rasyoların güncellenmesi konuları ele alındı” dedi.

Fiyat artışları gerekli kıldı

Ballı, “Son dönemlerde gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artış, 1 milyon TL sözleşme sınırlarının artırılması ihtiyacını zorunlu kıldı. Yönetmelik ile sözleşme tavanları TÜİK’in Aralık 2023 ÜFE oranı olan yüzde 44,22’ye göre artırılarak, konut için 7 milyon 211 bin TL’ye ve taşıt için ise 2 milyon 884 bin 400 TL’ye yükseltildi. Yine müşteri haklarının daha şeffaf bir şekilde ele alınması, risk grubu tanımının getirilmesi ve finansal rasyoların gözden geçirilmesi, sektörümüze ve tüm paydaşlarımıza olumlu katkı sağlayacak” diye konuştu.

Uzaktan sözleşme imkanı

Yönetmelik ile tasarruf finansman müşterilerinin uzaktan sözleşme yapmasının önü açıldı. Tasarruf finansman müşterisinin tahsisata hak kazanmasından sonra ödemesinin en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alındı. Müşterilere, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar konut, çatılı iş yeri veya taşıttan oluşan finansman konusunu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilme hakkı tanındı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO