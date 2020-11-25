Uzaktan eğitim döneminde ek ders ücreti ödenecek mi?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğü konulmasına, 657 sayılı devlet memurları kanununun 89. madesi ile 439 sayılı kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Ek ders ücreti ödenecek mi?

Dönem icmalleri ile bordroları incelendiğinde yaygın hatanın yüksek lisanslı/doktoralı personelin ek ders ücreti ödemesine esas veri tipi seçimi olduğu görülmektedir. İlgili personelin fiili okuttuğu derse bağlı ek ders ücretinin ''Gündüz'' (101 Kodu), rehberlik/kulüp danışmanlığı, hazırlık planlama, koordinatörlük, alan/dal şefliği vb. ek ders ücretinin ''Ek Ders Yer, Geç, Gör'' (110 Kodu) veri tipiyle ödenmesine dikkat edilecektir. Özel eğitim alanı öğretmenlerinde ise fiili okutulan derse bağlı ek ders ücreti ''%25 Fazla Gündüz'' (103 Kodu), rehberlik/kulüp danışmanlığı, hazırlık planlama, koordinatörlük, alan/dal şefliği vb. ek ders ücreti ''Ek Ders Yer, Geç, Gör %25 Gündüz'' (112 Kodu) veri tipi seçilerek ödenecektir.

16-20 Kasım mesleki çalışma döneminde yöneticilere ikili eğitime bağlı 2 saatlik ilave ek ders ödenecektir. 16-20 Kasım mesleki çalışma döneminde rehberlik öğretmenlerine haftalık 15 saat ek ders ücreti ödenecek. Ek Ders Karar'ın 16'ncı maddesi doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilen personele haftalık 18 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecektir.

Haftalık ilave ders ücreti ödenecek mi?

Yüz yüze eğitime devam eden anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri ile bu okullarda görevli müdür yardımcılarına fiilen yerine getirilen nöbet görevi için 3 saat, ayrı gruplarla sabah ve öğleden sonra yapılan eğitimler için ilgili yöneticilere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesine devam edilecektir.

Eğitim kurumu yöneticilerine ve rehberlik öğretmenlerine, izinli ve raporlu oldukları günler hariç olmak üzere, bu süreçte Ek Ders Kararın 10'uncu maddesinde kendileri için öngörülen yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden tam olarak ödenecek, bu süreçte yöneticilere tam gün tam yıl eğitim ve ikili öğretim kapsamında ilave ek ders ücreti ödenmeyecektir.

Takviye kursunda görevlilere ek ders ücreti ödenecek mi?

Mesleki Açıköğretim Lisesinin teorik derslerinin uzaktan eğitimle yapılması halinde bu derslerin hafta içi yapılanları öncelikle aylık karşılığı değerlendirilecek, aylık karşılığı ders görevinin tamamlanması halinde ek ders ücreti ödenecektir.

Uzaktan eğitim sürecinde, takviye kursu (DYK), sosyal kulüp danışmanlığı, alan/dal/atölye şefliği, işletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük) görevleri için ek ders ücreti ödenmeyecektir.'' denilmiştir.