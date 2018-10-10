Uyuyamıyorsanız...



Eğer genel sağlığınız yerinde olduğu halde uyku problemi yaşayan milyonlarca kişiden biriyseniz...

● Gün içinde yürüyüş yapmaya özen gösterin.

● Alkol ve sigara kullanmayın.

● Akşam 19:00'dan sonra kafeinli (kahve, çay, kola gibi) içecekler içmeyin.

● Hafif bir akşam yemeği yiyin.

● Gerekirse meyve yiyin. Ilık süt, muz, papatya çayı, bal gibi besinler iyi gelecektir.

● Fakat en iyisi yatmadan 1 saat kadar önce yoğurt yemek veya ayran içmektir.

● Uyumadan önce yatak odanızı 10 dakika kadar havalandırın.

● Odanın ısı ve ses açısından uyumaya uygun olmasını sağlayın.

● Odanızın derin karanlık olması iyidir. Veya gözlerinizi uykuluk ile iyice kapatın.

● Ilık bir duş alın.