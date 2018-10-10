Uyuyamıyorsanız...
Uyumakta sorun yaşıyorsanız sizlere birkaç tavsiyemiz var...10 Ekim 2018 Çarşamba 21:03
Eğer genel sağlığınız yerinde olduğu halde uyku problemi yaşayan milyonlarca kişiden biriyseniz...
● Gün içinde yürüyüş yapmaya özen gösterin.
● Alkol ve sigara kullanmayın.
● Akşam 19:00'dan sonra kafeinli (kahve, çay, kola gibi) içecekler içmeyin.
● Hafif bir akşam yemeği yiyin.
● Gerekirse meyve yiyin. Ilık süt, muz, papatya çayı, bal gibi besinler iyi gelecektir.
● Fakat en iyisi yatmadan 1 saat kadar önce yoğurt yemek veya ayran içmektir.
● Uyumadan önce yatak odanızı 10 dakika kadar havalandırın.
● Odanın ısı ve ses açısından uyumaya uygun olmasını sağlayın.
● Odanızın derin karanlık olması iyidir. Veya gözlerinizi uykuluk ile iyice kapatın.
● Ilık bir duş alın.
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