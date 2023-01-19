Uyuşturucuyu sakladığı yer şeytanın aklına gelmez!

İzmir'de jandarma ekiplerine bağlı JASAT birimleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 zanlıyı kıskıvrak yakaladı. 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıldan fazla hapis cezası bulunan 1 zanlının evinde yapılan aramada ise balistik yelek ve buzdolabında uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili çalışmalar yürüttü.

lgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, ilçe jandarma komutanlıkları ve jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından, sorumluluk sahasında yürütülen planlı çalışmalar sonucu, 12-15 Ocak tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., B.Y., N.T., M.U. ve A.T. adlı 5 zanlı kıskıvrak yakalandı.

