  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Boykot var, artık satılmıyor' deniyordu! Coca Cola'nın Türkiye hamlesi herkesi kahredecek

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Yeniden Refah’ın İstanbul adayının o olacağı konuşuluyordu! Erbakan'ın damadından şok çıkış! Ağzınız bir karış açık kalacak

Ve Ahmet Hakan, bombayı patlattı! AK Parti’nin İstanbul adayı o! Aksi büyük sürpriz olur

AK Parti'den hop oturup hop kaldıracak bomba vaat! Tüm Türkiye bunu konuşuyor

AK Parti’nin İstanbul adayı için flaş gelişme! O isme adaylığı telefonla bildirildi! Bitti bu iş artık

Dört deprembilimci aynı bölgeye işaret etti! 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz!

Simpsonlar'ın yeni tahmini herkesin uykularını kaçıracak! Geçen bölüm gösterdiler, 'eyvah' dedirtecek

İstanbul'a kar geliyor tarih belli oldu! Bildiklerinizi unutun, böylesi ilk kez olacak

Fatih Erbakan bombayı patlattı: Seçimde alacağımız oy yüzde...
Yerel Ne şaka ne de fıkra! ‘Uyuşturucuya hayır’ diyen ahlaksız bakın kim çıktı
Yerel

Ne şaka ne de fıkra! ‘Uyuşturucuya hayır’ diyen ahlaksız bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 16:29:00 - 2024-01-06 16:46:19
Ne şaka ne de fıkra! ‘Uyuşturucuya hayır’ diyen ahlaksız bakın kim çıktı

Tekirdağ’da sosyal medyada ‘Uyuşturucuya Hayır’ sayfasının sahibinin uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü şaşırtan bir operasyon gerçekleştirdi. Sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığı saptanıldı.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler sayfanın sahibi G.E.D.’nin önceden uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu tespit etti.

düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. gözaltına alındı. G.E.D. ile birlikte de 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

12 şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

uyusturucuyla-mucadele-sayfasi-kurdu-uyusturucu-ticaretinden-gozaltina-alindi-6979-dhaphoto1.jpg

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Yerel

Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Van'da geçen yıl yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Van'da geçen yıl yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

Van'da geçen yıl yaklaşık 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü
MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Gündem

MİT gerekeni yaptı! PKK'nın uyuşturucu ticareti sorumlusu öldürüldü

Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde
Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde

Gündem

Ortadoğu’da uyuşturucu savaşı: Ürdün Suriye’ye giriyor… İran bunun neresinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23