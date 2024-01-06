Ne şaka ne de fıkra! ‘Uyuşturucuya hayır’ diyen ahlaksız bakın kim çıktı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü şaşırtan bir operasyon gerçekleştirdi. Sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişilerin de paylaşıldığı saptanıldı.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Ekipler sayfanın sahibi G.E.D.’nin önceden uyuşturucu suçundan sabıkası olduğunu tespit etti.

düzenlediği operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. gözaltına alındı. G.E.D. ile birlikte de 11 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi.

12 şüpheliyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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