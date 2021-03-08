Uyuşturucudan gözaltına alınan Ayşegül Çınar serbest bırakıldı

Otomobilinde uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar ve beraberindeki iki kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilinde uyuşturucu bulunmuştu

Beşiktaş’ta bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını alan polis, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde aracı durdurarak arama yapmıştı. Araç içerisinde yapılan aramada bagajda 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Polisin kimlik sorgusunda aracın sürücüsünün ünlü oyuncu Ayşegül Çınar olduğu tespit edilmişti. Aracından uyuşturucu madde çıkan Çınar, sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülmüştü.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar

Oyuncu Çınar, ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olmadığını ve eski sevgilisinin intikam için aracına koymuş olabileceğini söylemişti. Bunun üzerine polis ekipleri, eski sevgili Furkan Ç.'yi de gözaltına almıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilmişti. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler Ayşegül Çınar, Furkan Ç. ve Nimet Y. ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ayşegül Çınar iftira attı"

Olaya ilişkin şüpheli Furkan Ç.’nin avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, “Ayşegül Çınar’ın aracında yakalanan uyuşturucu sebebiyle gözaltına alınması olayı ile ilgili olarak müvekkilimiz Furkan Ç.’nin uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilimiz ile Ayşegül Çınar 14 Şubat tarihinde ayrılmışlardır. O tarihten itibaren müvekkilim bütün telefon ve sosyal medya hesaplarından Ayşegül Çınar’ı engellemiş ve kendisi ile irtibat kurmasının önüne geçmiştir.

Ayşegül Çınar ise buna rağmen sahte hesaplardan müvekkilime ulaşmaya çalışmış farklı numaralardan müvekkilime mesajlar atmıştır. Müvekkilimden karşılık alamayınca bu defa ortak arkadaşlarını araya sokarak müvekkilimi Bebek’e çağırmıştır. Bu husus mesaj kayıtları ve tanık beyanları ile her türlü şekilde ispat edilecektir. Ayşegül Çınar’ın müvekkilimiz hakkındaki asılsız iddiaları tamamen suçtan kurtulmak için atılmış iftiradır” denildi.

"Ayşegül Çınar hakkında yasal yollara başvuracağız"

Açıklamada, “Müvekkilimin intikam almaya ihtiyacı yoktur, zira Ayşegül Çınar’dan müvekkilimin kendisi ayrılmıştır. Tam tersine bu durumu kabullenmek istemediği için müvekkilimi zor durumda bırakarak intikam almaya çalışan Ayşegül Çınar'ın kendisidir. Daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunarak müvekkilimin vicdanı üzerine oynayan Ayşegül Çınar müvekkilimi barışmaya zorlamış, başarılı olamayınca bu defa da uyuşturucunun aracına müvekkilim tarafından konulduğu iddiasıyla müvekkilimi kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalışmaktadır. Müvekkilimin bir başkasının aracına uyuşturucu bıraktığı iddiası mantıkla izah edilemez bir iftiradır.

Müvekkilimin ismini kullanarak akla ziyan iddialarla suçtan kurtulmaya çalışan Ayşegül Çınar’ın müvekkilimin itibarı ve kişisel haklarına saldırı mahiyetinde konusu suç teşkil eden iddialarıyla ilgili olarak cezai ve hukuki olarak tüm yasal yollara başvurulacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.