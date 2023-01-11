Uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Reşadiye Mahallesi Çukurca Yaylasında bir adrese operasyon yaptı.

Adreste yapılan aramada 26 gram metamfetamin, 18 sentetik ecza hapı, 8 bin lira, bıçak ve tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı. Diğer şüpheliler, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.