Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Gözaltılar var

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ü.C. (33), U.Ö. (27), H.Ş.Ü. (26) ve O.Ö'yü (23) gözaltına aldı.

Üzerlerinde uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.