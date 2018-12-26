Uyuşturucu tacirlerine operasyon! Gözaltılar var
Karabük'te emniyet ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.26 Aralık 2018 Çarşamba 16:51
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ü.C. (33), U.Ö. (27), H.Ş.Ü. (26) ve O.Ö'yü (23) gözaltına aldı.
Üzerlerinde uyuşturucu, tabanca ve mermi ele geçirildi
Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile tabanca ve mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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