Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe!

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesinin kurulmasının ardından, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik trend analizleri oluşturuldu.

Riskli araçlar sıkı takipte

2018 yılında öne çıkan ve eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit yakalamaları odağa alınarak yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’den transit geçen araç ve firmalar üzerinde analizler yapıldı. Yabancı irtibat görevlileri ile yapılan bilgi alışverişlerinde riskli araç ve profiller oluşturularak İhbar Takip Programına kaydedildi.

Dedektör köpekler işbaşında

Bu kapsamda sürücülüğünü Bulgar uyruklu şahsın yaptığı tır Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına geldiğinde sistem uyarı verdi ve araç taranmak üzere Araç ve Konteyner Tarama Sistemine yönlendirildi.

TIR'ın dorsesinden çıktı

X-ray taramasında tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın dorse tabanının ön kısmında, üzerleri karbon kağıdı ve naylon streç filmlerle sarılmış, 67 kilogram 366 gram eroin ele geçirildi.

İkinci operasyon

İkinci operasyonda ise; Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen Irak pasaportuna sahip şahsın sürücülüğünü yaptığı araç, Edirne NARKOKİM tarafından şüpheli değerlendirilerek x-ray cihazına yönlendirildi.

X-Ray operatörü tarafından yapılan incelemede araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekleri ile detaylı arama yapıldı.

Yapılan aramada havalandırma ızgarası olarak tabir edilen boşluğun her iki yanında kaportaya sabitlenmiş, sac kapakların arka kısmındaki doğal boşluğa gizlenmiş vaziyette paketler yerleştirildiği görüldü.

Şahsın daha az şüphe çekmek amacıyla eşi ve iki çocuğu ile seyahat ettiği anlaşıldı. Yapılan sayım ve tespit neticesinde toplam ağırlığı 36 kilogram 812 gram olan eroine el konuldu.

Piyasa değeri 21 milyon lira

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 104 kilogram 178 gram eroinin piyasa değerinin 21 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.