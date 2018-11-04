Uyuşturucu tacirleri suçüstü enselendi

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda Y.E.A.(34) ve M.Y.(36)'nin 32 gram metamfetamin maddesi ile yakalandığı öğrenildi.

Bir diğer operasyonda ise B.Ö.(34) ve Y.Y.(32) isimli şahısların ev ve üzerinde yapılan aramalarda 38 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

4 Eylül tarihinde yapılan operasyonda ele geçirilen 115 kilo eroin maddesinin firarisi olan 19 yaşındaki E.M. de düzenlenen başka bir operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.